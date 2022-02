Ankr: parceria visa aumentar descentralização da Ethereum e outras redes

Os desenvolvedores responsáveis pela ANKR, criptomoeda que já subiu mais de 600% desde o seu lançamento, anunciaram uma parceria com a Maxihost que prevê a possibilidade de rodar nós no Brasil, onde a empresa já tem operação, das principais criptomoedas do mercado como Ethereum, BSC, Fantom, Polygon, Polkadot e Solana.

Segundo a ANKR, aproximadamente 40% dos nós Ethereum estão nos Estados Unidos, existindo a necessidade urgente de distribuir esses nós que suportam redes descentralizadas.

Segundo as empresas, com essa parceria, a plataforma da Maxihost vai monetizar a sua capacidade ociosa de servidores através do Protocolo Ankr, enquanto suporta uma rede de nós distribuída globalmente que beneficia o crescimento de plataformas da Web 3.0, suas aplicações e serviços.

"A adoção da Web 3.0 está crescendo de maneira acentuada globalmente e a Ankr processa hoje mais de 200 bilhões de requisições por mês em sua blockchain. Para continuar crescendo, precisamos de performance que apenas servidores dedicados e customizados para o nosso negócio podem oferecer. Estes nós precisam estar próximos aos usuários de DeFi. A parceria com a Maxihost nos ajuda a alcançar esse objetivo, especialmente na América Latina, uma região que está em constante crescimento de demanda por nós", explica Josh Neuroth, Chefe de Produto da Ankr.

A Maxihost usa servidores de alta-performance AMD com capacidade de armazenamento escalável. O bare metal que a Maxihost está instalando para a Ankr é agnóstico e tem a capacidade de suportar os "Ankr Full Nodes" para todos os tipos de blockchain.

Processando mais de 200 bilhões de requisições RPC, o protocolo da Ankr suporta blockchains como Ethereum, Binance Smart Chain, Fantom, Polygon, Polkadot, Solana entre outros.

Brasil

A Maxihost vai entregar mais de 100 servidores bare metal em 13 regiões, incluindo Buenos Aires e Bogotá, que serão abertas em fevereiro de 2022 para atender os requisitos da Ankr. A Maxihost também está presente em São Paulo, Santiago e Cidade do México, regiões já em operação.

O protocolo da Ankr atualmente suporta mais de 700 milhões de requisições RPC na Argentina a cada mês e mais de 1 bilhão de requisições RPC no Brasil. O protocolo de infraestrutura da Ankr é geolocalizado e como resultado, garante um RPC com baixa latência para os seus usuários.

"Nós entendemos a demanda de infraestrutura de Web 3.0 que atende os requerimentos de novas redes e operadores de nodes e por isso, estamos muito felizes em entrar neste novo espaço e apoiar a Ankr. Nós customizamos a infraestrutura para este dar suporte a esse mercado único, usando servidores de alta performance e um armazenamento específico e capacidade de expansão para gerenciar a grande massa de dados que são gerados na blockchain," complementou Guilherme Soubihe Alberto, CEO da Maxihost.

A Maxihost será paga com tokens Ankr pelos seu serviço, via o Protocolo Ankr, permitindo que a mesma monetize sua capacidade existente ociosa.

O Protocolo Ankr, lançado em outubro de 2021, é um portal de serviço web descentralizado (DWS em inglês) para desenvolvimento em Web 3.0, feito para incentivar a criação e distribuição global de provedores de redes de nós e criar então um super computador.

O Protocolo Ankr é baseado em Token Ankr que permite que provedores de nós monetizem sua infraestrutura e escalem suas operações para atender o crescimento global de demanda por serviços de Web 3.0.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok