Análise: vitória da Grayscale em batalha contra SEC traz ânimo para o mercado cripto

O bitcoin faz uma tentativa de recuperação essa semana, após um movimento intenso de queda das últimas duas semanas, saindo de US$ 29.300 para US$ 26 mil. Os mercados globais também ensaiam uma recuperação, com o S&P500 subindo 2,29% e o dólar global (DXY) caindo 1,14%. A derrota da SEC na batalha contra a Grayscale pela aprovação de um possível ETF de bitcoin trouxe ânimo para o mercado de criptoativos.

Após uma semana de agenda esvaziada, teremos indicadores econômicos importantes para os próximos dias. Na quinta-feira (31), teremos a divulgação dos dados de inflação e consumo (PCE) do mês de julho, com expectativa de uma leitura altista, apesar da diminuição da pressão inflacionária.

O indicador mais importante da semana é o relatório de emprego não-agrícola de agosto, divulgado na sexta-feira (1º). A expectativa do mercado é de uma diminuição da criação de novas vagas (187 mil para 168 mil). Mais informações podem ser encontradas no relatório “Spoiler Macro” do time de “Macro Strategy” do BTG Pactual na plataforma BTG Content.

O S&P500 fechou a última semana com alta de 0,76%. O gráfico diário teve aumento da pressão vendedora, com formação de topo mais baixo que o anterior e cruzamento de baixa das médias móveis de 21 e 50 períodos. A tendência de médio prazo é de alta, mas acreditamos em correções mais profundas, caso o preço rompa o fundo anterior em 4.350,0. O próximo suporte é a média móvel de 200 períodos em 4.225,0.

O bitcoin fechou a última semana com 0,39% de baixa, com desaceleração do movimento de queda expressiva das últimas semanas. A tendência de médio prazo é de alta, mas observamos uma tentativa de reversão para baixa. As médias móveis de 21 e 50 períodos tem cruzamento de queda, indicando aumento da pressão vendedora.

A próxima região de suporte relevante é os US$ 25 mil (fundo de junho de 2023 e topo de fevereiro de 2023). No curto prazo, a pressão dominante é de venda, apesar da tentativa de recuperação de hoje. A média móvel de 200 períodos em US$ 27.470 é uma região importante de briga. O aumento da pressão compradora pode encontrar resistência no topo em US$ 31.600.

O ether fechou a última semana com queda de 1,65% e fez o teste de suportes relevantes. A tendência de médio prazo é lateral, apesar do aumento da pressão vendedora no curto prazo. O cruzamento de baixa das médias móveis de 21 e 50 períodos confirma uma tentativa de reversão para baixa no curto prazo. O rompimento das mínimas anteriores em 1.550,0 pode acelerar o movimento de queda até as retrações de Fibonacci em US$ 1.315,0 (61,8%) e US$ 1.150,0 (76,4%).

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

