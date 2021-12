Análise: movimento de baixa perde força, mas bitcoin e ETH exigem cautela

Por Lucas Costa*

O bitcoin teve uma semana sem grandes movimentações de preço, enquanto o mercado se recupera do susto do sell-off recente, mas sem conseguir voltar ao patamar acima dos US$50.000 e com baixo volume de negociação.

O gráfico diário mostra sustentação do preço acima da média móvel de 200 períodos em US$46.788, após as quedas recentes. A tendência de médio e longo prazo segue de alta, mas temos queda no curto prazo, com o criptoativo trabalhando abaixo da média móvel de 21 períodos em US$52.567.

Seguimos acompanhando a pernada de alta formada entre 21/set e 20/out para determinação das retrações de Fibonacci (regiões de correção baseadas em proporções de Fibonacci), com principal suporte em US$46.120 (76,4% de Fibonacci).

O cenário de curto prazo se encontra indefinido, mas a probabilidade de quedas tão expressivas como a do penúltimo sábado parece ser menor.

Acreditamos que o principal suporte é a região dos US$45.000 (média móvel de 200 períodos e retração de 76,4%). É importante ressaltar que é normal uma diminuição da atividade do mercado durante o mês de dezembro, enquanto os cenários do próximo ano são traçados e os investidores assumem posições mais defensivas.

Ethereum (ETH/BTC)

O ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, teve queda na última semana e é negociado em 0,08202BTC, mantendo uma tendência de alta de curto prazo. O preço segue formando fundos mais altos que os anteriores e trabalhando acima da média móvel de 21 períodos em 0,08081BTC, demonstrando continuidade da pressão compradora, muito auxiliada também pela desvalorização do bitcoin.

O preço está em região de suporte do último topo dos 0,08240BTC, que era uma importante resistência, porém a confirmação de movimento vem com a superação dos 0,08563 (região de 111,8% de Fibonacci, também conhecimento como faixa em que ainda é possível acontecer falsos rompimentos).

Seguimos observando a pernada com topo em 0,08240BTC (15/mai) e fundo em 0,05500BTC (23/mai), que pode ser usada para projeções de Fibonacci e tem alvos em 0,09375BTC (141,4% de Fibonacci) e 0,09933BTC (161,8% de Fiboancci).

A expectativa dos próximos dias é de continuidade da pressão compradora, caso o preço supere os 0,08563BTC, com alvo nas projeções citadas. Dito isso, é importante a sustentação acima da média móvel de 21 períodos, que caso rompida, pode levar a correções até os 0,07593BTC.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

