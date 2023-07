Análise: movimento de alta do bitcoin perde força e outras criptos se destacam

Por Lucas Costa*

O bitcoin opera em queda essa semana, mas segue trabalhando perto dos US$ 30.000. Os últimos dias tem sido marcados por uma contração de volatilidade no bitcoin, enquanto algumas criptomoedas ganharam destaque na última semana, principalmente a Ripple (XRP). Outros destaques da semana foram XLM; SNX; OP; SOL; UNI; LINK.

O foco dessa semana para os mercados será mais na agenda micro do que no aspecto macro, com os membros do Fed entrando em período de silêncio para a reunião de decisão de taxa de juros no dia 26 de julho. As falas recentes dos membros do Fed reforçaram a necessidade de mais altas de taxa de juros. O mercado de opções precifica 97,3% de probabilidade de elevação de 25 bps na próxima reunião, levando a taxa para o patama entre 5,25 e 5,50.

Os índices de ações parecem ignorar a expectativa de elevação de juros no curto prazo e o S&P 500 fechou a última semana com 2,19% de alta, enquanto o dólar perdeu força no mundo todo e fechou com queda de 2,26%.

Os estudos técnicos do S&P500, DXY, bitcoin e Ethereum são apresentados nos próximos parágrafos.

O S&P500 fechou a última semana em alta. O gráfico diário mostra uma tendência alta para o curto prazo, com cruzamento das médias móveis de 21 e 50 períodos. O preço rompeu o topo anterior em 4.500 e acionou um novo pivô de alta, indicando aumento da pressão compradora. A próxima resistência é o topo de março de 2022 em 4.760,0.

O dólar fechou a segunda semana consecutiva de queda. O gráfico diário mostra a perda do fundo anterior em 101,170, que acelerou o movimento de queda e provocou uma sequência de seis dias com máximas e mínimas mais baixas que as anteriores. As médias móveis de 21 e 50 períodos tem cruzamento de baixa e confirmam a tendência. O próximo suporte é o fundo em 97,750 (março de 2022).

O bitcoin se encontra lateralizado desde o final do mês passado. A tendência de curto prazo ainda é de alta, mas perdeu força.

Observamos a formação de uma lateralidade entre US$ 29.600 e US$ 31.500, com sobreposição de barras e falhas de rompimento de máximas e mínimas em sequência. Apesar do cenário construtivo na parte do dólar, é importante lembrar que o rompimento do fundo poderia levar ao teste da média móvel de 50 períodos em US$ 28.750. A próxima resistência é o topo em US$ 32.500.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, tem lateralidade no curto prazo. A tendência de curto prazo é de alta, mas acompanhamos uma perda de força da ponta compradora. A próxima resistência é o topo anterior em US$ 2.020. Acompanhamos a figura com fundo em US$ 879,80 e topo em US$ 2.020,00 para definir os objetivos de Fibonacci em US$ 2.495 (141,4%) e US$ 2.750 (161,8%).

A Ripple foi o destaque da semana. A vitória, ainda que parcial, no processo da SEC fez com que os investidores ficassem animados com a criptomoeda, que permanecia esquecida. A semana passada fechou com 60% de alta. Na perspectiva técnica, o gráfico diário tem tendência de alta no curto prazo.

As médias móveis de 21 e 50 períodos tem cruzamento de alta e devem atuar como suportes relevantes em tentativas de recuperação. O movimento encontrou resistência em US$ 0,9220 (março de 2022). A próxima resistência é US$ 1,0750.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

