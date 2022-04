Análise: clareza regulatória é necessária para o bitcoin voltar a subir

Por Lucas Costa*

O bitcoin tem uma semana que pode ter frustrado alguns compradores. Ressaltamos no texto da última segunda-feira a importância da média móvel de 200 períodos na análise técnica e sua representação das tendências maiores. As notícias sobre possibilidade de maiores regulamentações do mercado dos criptoativos pode ter chacoalhado um pouco o mercado, que já vinha sofrendo pelo aumento de pressão vendedora nos mercados tradicionais.

A falha de rompimento da média móvel de 200 períodos em US$ 48,24 mil fez com que os preços voltassem a trabalhar abaixo do patamar dos US$ 45 mil e de sua média móvel de 21 períodos, que representa a tendência intermediária.

O gráfico diário mostra um movimento que pode aumentar a amplitude da lateralidade atual, passando pra uma faixa de negociação com topo em US$ 48,2 mil e fundo em US$ 35 mil. A ferramenta de Fibonacci continua nos nossos estudos, uma vez que determina quais são as resistências do movimento de queda entre os US$ 69 mil e US$ 32.933, mostrando aderência na retração dos US$ 46,71 mil.

O cenário atual mostra uma frustração dos comprados e falta de ímpeto para levar os preços aos patamares mais altos. A interpretação em conjunto com o contexto macro mostra que os investidores demandam um pouco mais de confirmação das medidas regulatórias, com necessidade de um prêmio de risco maior.

O gráfico de 60 minutos demonstra em as regiões de pressão vendedora nesse mês de abril. As resistências em vermelho são níveis que possuem maior probabilidade de segurar os preços no curto prazo, que promoveram aceleração de quedas, com deslocamento forte em curto espaço de tempo. O rompimento das áreas marcadas representam etapas a serem vencidas em um cenário de melhora.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

