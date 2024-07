IBIT da BlackRock atrai US$ 260 milhões e ETFs de bitcoin registram o 8º dia de entradas nos EUA

O iShares Bitcoin Trust da BlackRock reuniu US$ 260 milhões de investidores em bitcoin no dia 16 de julho, contribuindo com mais da metade de todas as entradas líquidas em ETFs de bitcoin à vista no dia.

Isso marcou o oitavo dia consecutivo de entradas líquidas positivas para os ETFs de bitcoin à vista dos Estados Unidos, alcançando US$ 422,5 milhões e é o melhor desempenho diário desde 5 de junho, de acordo com dados da Farside Investors.

O Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund registrou a segunda maior entrada entre os emissores de ETFs de bitcoin à vista dos EUA, com US$ 61,1 milhões, seguido pelo ARK 21Shares Bitcoin ETF em terceiro lugar, com US$ 29,8 milhões.

O VanEck Bitcoin ETF e o Invesco Galaxy Bitcoin ETF também tiveram entradas acima de US$ 20 milhões, enquanto os ETFs de bitcoin à vista emitidos pela Grayscale, Hashdex e WisdomTree não registraram entrada.

O estoque de bitcoin da BlackRock agora está avaliado em mais de US$ 20 bilhões após sua última compra de 4.004 bitcoins e a alta de 3% no preço do bitcoin desde o fechamento das negociações na segunda-feira.

O fundo superou os US$ 20 bilhões em ativos sob gestão no final de maio, quando o bitcoin estava se aproximando rapidamente dos US$ 70.000, tornando-se o maior ETF de bitcoin do mundo.

Nate Geraci, presidente da The ETF Store, elogiou o novo marco recuperado da BlackRock enquanto criticava a sugestão de que apenas investidores "degen retail" comprariam produtos de bitcoin.

Isso ocorre dois dias depois de Larry Fink, CEO da BlackRock, referir-se ao bitcoin como um instrumento financeiro “legítimo” que pode proteger contra a desvalorização da moeda.

O bitcoin já chegou a ultrapassar os US$ 66 mil, depois de cair para uma baixa de quase cinco meses de US$ 53.600 em 5 de julho.

A queda de preço foi impulsionada principalmente por preocupações sobre o governo alemão vendendo quase 50.000 bitcoins e notícias de que o Mt. Gox está finalmente se preparando para reembolsar mais de US$ 9 bilhões aos credores.

