Alta no mercado cripto pode ser limitada por cenário macroeconômico, diz Coinbase

A corretora de criptomoedas Coinbase acredita que o atual ciclo de alta do bitcoin e outras criptos poderá perder fôlego no curto prazo. Em um relatório divulgado nesta sexta-feira, 15, analistas da exchange apontam uma combinação negativa do cenário macroeconômico e questões específicas do setor.

Os analistas acreditam que "ventos contrários" no cenário macroeconômico e alguns "fatores técnicos negativos" tendem a limitar novas altas no mercado cripto no curto prazo, mesmo com a alta demanda de investidores pelos ETFs de preço à vista do bitcoin.

O relatório aponta que, em ciclos anteriores de alta, as condições de liquidez foram os grandes responsáveis por limitar os ganhos dos ativos, mas esse "não parece ser o caso no momento". Por outro lado, os fatores ligados à valorização do mercado podem encontrar "barreiras nas próximas semanas".

Uma delas é a provável decisão do Federal Reserve de não renovar seu programa de apoio a bancos regionais nos Estados Unidos, o que "pode fechar uma oportunidade de arbitragem para os bancos, mas às custas de potencialmente reintroduzir vulnerabilidades no sistema financeiro".

A Coinbase também espera que uma combinação de redução no capital de fundos e rebalanceamentos de investimentos no final do primeiro trimestre reduzam a liquidez no mercado.

Nesse sentido, a expectativa dos analistas da corretora é que o bitcoin passe as próximas semanas com lateralidade, sem quebrar novos recordes, até que ocorra o "próximo grande evento" do setor, o halving do bitcoin previsto para a metade de abril.

Por outro lado, a exchange argumenta que o lançamento dos ETFs da criptomoeda mudaram a dinâmica de preço do ativo, o que pode reduzir o grau de contribuição do halving para uma continuidade no ciclo atual de alta do ativo e, por consequência, no mercado cripto.

