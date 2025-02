Alta do bitcoin está no início e deve ter retomada em breve, diz gestora de US$ 700 bilhões

A gestora Bernstein acredita que o atual cenário de lateralidade no preço do bitcoin é temporário, e que o ativo já está se preparando para um novo passo no seu ciclo de alta. Em um relatório divulgado na última segunda-feira, 19, analistas da gestora avaliam que a criptomoeda tem potencial para dar novos saltos de preço ao longo de 2025.

O argumento do Bernstein é que o atual ciclo de alta das criptomoedas começou, na verdade, no último trimestre de 2023, quando a possibilidade de aprovação de ETFs de bitcoin ganhou força, animando investidores. Naquela época, o ativo valia US$ 25 mil e chegou a US$ 46 mil na data da aprovação.

O resultado, destacam os analistas, é um intenso fluxo de investimento nos ETFs, o que criou o segundo catalisador de alta das criptomoedas. Pouco depois do lançamento, o bitcoin chegou a um recorde de preço de US$ 74 mil. E, após meses de lateralidade e queda, um novo catalisador surgiu.

Dessa vez, as criptomoedas dispararam com a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, em novembro. O bitcoin foi um destaque desse momento, firmando um novo recorde de preço na casa dos US$ 109 mil dias antes da posse de Trump como presidente, em janeiro.

Agora, o Bernstein espera que a próxima etapa do ciclo de alta do ativo envolva a "confluência de vários catalisadores positivos", incluindo possíveis anúncios da gestão Trump. O mercado aguarda ansiosamente por novidades envolvendo a possibilidade de criação de uma reserva nacional do ativo.

O Bernstein pontua que esse processo ainda pode levar tempo, mesmo que seja efetivamente adotado pelo governo, já que envolverá a aprovação de uma lei autorizando aquisições de bitcoin. Mas ele tem potencial de gerar um efeito cadeia de investimento por países.

Outro catalisador citado no relatório é a crescente adoção institucional da criptomoeda. Nesse caso, fundos soberanos já começaram a divulgar investimentos no ativo, e a expectativa é que mais fundos, gestoras e empresas se somem a esse movimento, impulsionando a moeda digital.

A combinação desses elementos reforça o otimismo do Bernstein com o futuro do bitcoin. Os analistas mantêm uma projeção de que a criptomoeda deverá encerrar o ano de 2025 na casa dos US$ 200 mil, o que representaria uma nova alta na casa dos 100% nos próximos meses.

Além disso, a gestora vê o bitcoin como um "concorrente do ouro", destacando que o minério tem uma capitalização de mais de US$ 18 trilhões, enquanto a do bitcoin é de US$ 2 trilhões, sinalizando um grande potencial de valorização.

