Homem invade letreiro de Hollywood para promover criptomoeda, mas plano dá errado

Um homem ainda não identificado foi detido nos Estados Unidos no último sábado, 15, depois de invadir o famoso letreiro de Hollywood. Em uma conta no X, antigo Twitter, o responsável pela ação disse que tudo era parte de um plano para divulgar uma criptomoeda meme, mas o tiro pode ter saído pela culatra.

De acordo com o site NBC Los Angeles, a identidade do homem não foi divulgado pelas autoridades, mas a pessoa chegou a ser detida. Ele teria subido no letreiro, na letra D, segurando uma bandeira branca com um texto cujo conteúdo ainda não foi identificado.

A ação foi divulgada pelo próprio homem, que divulgou uma foto na conta do X do projeto Vigilante. A criptomoeda meme foi lançada no mesmo dia da invasão e é divulgado como um projeto para promover a descentralização e a liberdade financeira no mercado cripto.

Antes do caso, os responsáveis pelo projeto já haviam divulgado que fariam uma "grande ação" para divulgar o token, sem dar mais detalhes. A ideia, aparentemente, era fazer algo que chamasse a atenção da mídia e na internet como uma forma de divulgar o projeto para um público amplo.

Os resultados, porém, não foram os esperados. Conforme a invasão foi divulgada nas redes sociais, a criptomoeda chegou a disparar e atingir uma capitalização de mercado de US$ 3,85 milhões, um valor pequeno na comparação com projetos mais conhecidos e sólidos do mundo cripto.

Mas, em poucas horas, o ativo registrou uma queda de mais de 69%. No momento, a sua capitalização é inferior a US$ 1 milhão. A forte desvalorização após a alta gerou especulações sobre um possível golpe envolvendo o ativo, em especial o chamado rug pull.

Nele, criadores de uma criptomoeda investem pesadamente na sua divulgação para atrair investidores e valorizar o preço do ativo. Entretanto, eles acumulam a maior parte das unidades do token e, então, vendem-nas para realizar lucros. No processo, o preço despenca, deixando investidores no prejuízo.

Até o momento, porém, investigações indicam que o projeto não é um golpe. Os criadores do token possuem cerca de 15% das unidades e não as venderam, impossibilitando a prática de rug pull. Por isso, a explicação mais provável é que a venda tenha ocorrido como parte de um movimento especulativo de investidores.

