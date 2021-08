Alguma criptomoeda pode superar o bitcoin?

Nos últimos 12 anos, o mundo assistiu o surgimento e crescimento de uma nova classe de ativos, as criptomoedas, que tiveram o bitcoin como seu primeiro representante. No início, o criptoativo era visto com muita desconfiança, e tinha um valor irrisório quando comparado ao dólar, a principal moeda do mundo.

Entretanto, desde 2009, o valor do bitcoin não parou de aumentar, superando a cotação de 64 mil dólares por unidade e uma capitalização total de mercado superior ao valor total da bolsa de valores brasileira. Além disso, a tecnologia blockchain, criada com o bitcoin, também se mostrou útil para diferentes setores, sendo adotada por empresas da mais variadas indústrias, como a Amazon.

Por conta disso, as criptomoedas começaram a chamar a atenção de milhões de pessoas e de grandes investidores institucionais, que têm buscado dentro do mercado de criptoativos novas opções de investimento, em busca de um ativo que possa superar o próprio bitcoin, que detém mais de 40% de todo o mercado.

Apesar de ainda liderar o setor com folga, o bitcoin não está sozinho nesse ecossistema, que conta com mais de 10 mil tipos de criptoativos.

Mas será que alguma criptomoeda realmente poderá superar o bitcoin? Confira o que Nicholas Sacci, head de research do BTG Digital Assets pensa sobre o assunto no vídeo abaixo!