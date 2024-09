Alerta de golpe: como saber se uma cripto é fraude?

Nunca foi tão simples criar uma criptomoeda. Até quem está no dia a dia do mercado encontra dificuldade em acompanhar os lançamentos que inundam a criptoesfera a cada hora.

Para vocês terem uma ideia, em maio deste ano, 455 mil tokens foram criados na rede da Solana, segundo dados reunidos pelo The Block (gráfico abaixo). Foram lançados 177 mil tokens na Base - uma camada 2 popular da Ethereum - e 39 mil tokens na BNB Chain, além de outros quase 60 mil criados na rede principal da Ethereum e em suas camadas 2 Arbitrum e Optimism - pouco menos de 20 mil em cada uma.

A criação e o lançamento de um token leva poucos minutos. Eu mesmo demonstrei um passo a passo em um vídeo no meu canal recentemente.

Claro que me refiro aqui a um token básico. Tokens de valor e com casos de uso relevantes envolvem complexidade.

Essa facilidade é ruim? Não deveria ser. O problema é que existem muitas pessoas mal intencionadas que criam criptos única e exclusivamente para pegar o seu dinheiro.

Segundo um levantamento feito pelo Cointelegraph em abril deste ano, uma em cada seis novas memecoins da blockchain Base se tratava de golpe, sendo que mais de 90% apresentavam vulnerabilidades.

Então, como navegar nesse oceano de tubarões? Existem sinais que podem nos ajudar a detectar se o projeto é um esquema. Confira um guia de como fazer essa investigação e as bandeiras vermelhas mais comuns.

Identificando Fraudes

O projeto tem um produto para mostrar?

Projetos são capazes de fazer discursos sobre a revolução que seus produtos prometem causar no mercado cripto, mas não ter algo concreto para mostrar, como uma versão de teste. Desconfie.

Mesmo que o produto não esteja 100% pronto, o time deve ter algo tangível para comprovar o desenvolvimento e mostrar o progresso do trabalho.

Projetos sérios costumam trabalhar anos antes de lançar seu token, com atualizações frequentes sobre o que está sendo feito. Eles não surgem do nada e, de repente, estão prontos para lançar uma cripto.

Se tudo parecer muito recente ou apressado, é um sinal de perigo.

Falta de um roadmap claro

Confira se o projeto tem um roadmap bem definido. Roadmap é um planejamento detalhado que descreve as metas, estratégias e etapas a serem seguidas pelo projeto para atingir o seu objetivo.

Se esse mapa de desenvolvimento não é claro, não há como o investidor avaliar a viabilidade do projeto no longo prazo. Projetos legítimos se preocupam em apresentar um escopo dividido em fases e marcado por ações específicas, com seus respectivos prazos, para garantir transparência e confiança aos investidores.

Análise do whitepaper

O whitepaper é uma espécie de manual de uma criptomoeda. É o documento principal que explica o conceito, a tecnologia e os objetivos de uma iniciativa. Se a cripto não tem whitepaper, é um sinal máximo de alerta.

Projetos sérios vêm com um manual bem estruturado e técnico, detalhando como a tecnologia funciona e que problemas pretende resolver.

Antes de investir, avalie a clareza e a profundidade do whitepaper. Também é importante investigar se ele inclui informações sobre a equipe, parcerias e planos de desenvolvimento.

Promessas irrealistas de lucro

Projetos que estão de olho apenas no seu dinheiro falam o que você quer ouvir. Usam campanhas de marketing agressivas, com apelos à urgência e à escassez, prometendo resultados milagrosos e lucros rápidos, com pouco ou nenhum risco.

Seja cético em relação a promessas e sempre tire tempo para fazer uma pesquisa independente. Quanto mais realista for o projeto em termos de retornos, mais confiável ele tende a ser.

A verdade é que todo investimento envolve riscos, uns mais altos, outros mais baixos, mas sempre há, não se engane.

Avaliação do time envolvido

A credibilidade de um projeto está diretamente ligada à experiência e à reputação do time à frente do desenvolvimento. Pesquise o histórico da equipe técnica e dos fundadores para entender se possuem as habilidades necessárias para entregar o que prometem.

Veja se eles têm experiência anterior em tecnologia blockchain, uma formação educacional e profissional condizente e se estiveram envolvidos em projetos que deram certo. Confira também se o time usa as redes sociais e os sites dos projetos para comunicar de forma transparente informações detalhadas sobre sua trajetória e experiência.

Distribuição e alocação de tokens

A maneira como os tokens são distribuídos é um sinal bastante claro da intenção de quem está por trás do projeto. A distribuição mostra como será feita a alocação dos ativos entre diferentes grupos, como investidores, fundadores, time e comunidade.

Projetos confiáveis trabalham para garantir uma distribuição equilibrada entre os grupos, evitando muita concentração em poucas mãos. Em especial, fazem questão de recompensar a comunidade por seu suporte ao crescimento e sucesso do projeto.

Sendo assim, se você identificar que uma pessoa ou grupo específico receberá uma quantidade excessivamente mais alta de tokens do que os demais, prejudicando a comunidade, desconfie.

Outro ponto importante é investigar se o projeto trabalha com mecanismos para evitar a venda massiva de criptos por investidores iniciais, o que pode derrubar o preço dos ativos.

Verifique as parcerias

Os parceiros dizem muito sobre o valor de um projeto cripto. Por isso, é importante investigar se as parcerias anunciadas pelos projetos realmente existem ou se tratam apenas de marketing para atrair investidores.

Vá atrás de evidências concretas, que podem ser releases de imprensa, notas ou qualquer outro tipo de comunicado conjunto.

Importante também avaliar a reputação dos parceiros. Uma empresa de boa reputação dificilmente associaria sua imagem a um projeto de caráter duvidoso.

Transparência nas comunicações

Projetos com boa comunicação usam redes sociais como o Discord para manter seus seguidores informados e ativar ações. Site atualizado e conteúdos frequentes em blogs também ajudam a identificar um time comprometido.

Mas tenha bastante atenção: verifique se existe um histórico consistente de comunicação, e acompanhe o comportamento do time e dos fundadores quando em contato com sua comunidade.

A falta de comunicação pode ser um sinal de que o projeto está escondendo algo ou que a equipe não é tão acessível quanto deveria.

Parece muito trabalhoso identificar um projeto fraudulento? Acredite em mim: será muito pior se você optar por um atalho e cair em uma armadilha. A linha entre oportunidade e risco na criptoesfera é tênue. Diligência e ceticismo saudável serão as suas melhores ferramentas contra golpes.

