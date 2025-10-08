Ainda não é 'tarde demais' para entrar no mercado de criptomoedas, diz executivo

O sócio-gerente da Pantera Capital, Cosmo Jiang, afirmou que os investidores que perderam a onda das criptomoedas ainda têm a chance de entrar, já que a maioria das pessoas não possui nenhuma.

O bitcoin ultrapassou recentemente os US$ 126 mil pela primeira vez, atingindo uma nova máxima histórica, mas Jiang disse no programa Fast Money da CNBC, na segunda-feira, que a maioria dos investidores ainda está indecisa, sem qualquer exposição a ativos digitais.

“Há uma pesquisa do Bank of America de algumas semanas atrás que mostrou que mais de 60% dos investidores ainda têm 0% de exposição a ativos digitais”, afirmou.

“Isso é bastante significativo. Portanto, a ideia de que os ativos digitais estão em uma fase ‘tardia do jogo’ não é verdadeira se a maioria das pessoas ainda não os possui.”

A propriedade de cripto ainda tem muito espaço para crescer

O relatório State of Crypto 2025 da National Cryptocurrency Association, publicado em maio, revelou que apenas um em cada cinco adultos americanos, ou seja, 21%, possui algum tipo de criptomoeda.

Em escala global, os Emirados Árabes Unidos lideram em adoção de cripto, embora apenas 25,3% da população possua algum ativo, de acordo com um relatório de setembro do ApeX Protocol.

Tom Bruni, chefe de mercados da Stocktwits, disse ao Cointelegraph em setembro que o preço frequentemente crescente do bitcoin pode estar afastando investidores que acreditam já ter perdido a oportunidade.

Bitcoin agora é visto como legítimo; é hora das altcoins brilharem

Além de o mercado ainda ter um longo caminho para crescer, Jiang também afirmou que, do ponto de vista da Pantera, os últimos anos foram todos sobre “legitimar o bitcoin” — e agora que as pessoas “entenderam”, é hora das altcoins assumirem o protagonismo.

“O próximo passo — e o que a legislação do Congresso realmente está possibilitando — é que o restante dos ativos digitais tenha seu espaço. Ethereum, Solana”, disse ele.

“Essas redes são grandes plataformas tecnológicas que agora estão crescendo rapidamente. E acreditamos que a Solana está a caminho de se tornar o que pode ser a próxima gigante tecnológica da nova geração.”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou a Lei Genius em julho, que visa regulamentar as stablecoins; no entanto, ainda aguarda a implementação final das regras. A legislação de estrutura de mercado cripto dos EUA, o Clarity Act, também está em andamento e deve chegar à mesa de Trump até o fim do ano.

Os ativos digitais continuam sendo adotados

As pessoas ainda podem estar à espera, mas Jiang disse que o bitcoin continua registrando fluxos sólidos de investidores que realizam lucros para novos compradores, em meio a uma “demanda esmagadora” nos fundos negociados em bolsa.

“Este ano é sobre como muitos ventos contrários se transformaram em ventos favoráveis para as criptomoedas, especialmente em torno dessa ideia de investidores de ações abraçando os ativos digitais de forma massiva”, afirmou.

“Vimos os fluxos realmente começarem a aumentar. Do ponto de vista dos ETFs, as entradas nos ETFs de bitcoin já superaram o volume de fundos que foram para o Nasdaq desde o lançamento, o que é algo impressionante de se pensar.”

Os ETFs de bitcoin à vista registraram um fluxo líquido de US$ 3,24 bilhões na semana passada, quase igualando sua melhor semana, em novembro de 2024.

