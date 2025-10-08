Bitcoin hoje: preço da criptomoeda recua após máximas consecutivas; entenda as razões

Nesta quarta-feira, 8, o bitcoin segue em correção após ter atingido máximas históricas consecutivas. A maior criptomoeda do mundo chegou a custar mais de US$ 126 mil, mas recuou para a casa dos US$ 121 mil.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 123.201, com queda de aproximadamente 0,3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula alta de 5,2%.

Por que o preço do bitcoin caiu?

"O movimento de correção do bitcoin observado hoje não chega a surpreender. Após semanas de forte valorização, era natural que o mercado encontrasse um ponto de respiro. A combinação entre realização de lucros, condições técnicas esticadas e fatores macroeconômicos mais desafiadores criou um cenário de consolidação — mais do que de reversão", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

"A pressão vendedora se intensificou com a quebra do nível dos US$ 122 mil, levando a liquidações em massa de posições alavancadas, algo que tradicionalmente reverbera em todo o ecossistema cripto. Além disso, a cautela dos investidores aumenta com sinais macroeconômicos mais duros, leilões do Tesouro com maiores rendimentos e incertezas regulatórias nos EUA", acrescentou o executivo.

"Seguimos enxergando esse movimento como saudável, desde que os suportes técnicos sejam mantidos. Os fundamentos estruturais continuam sólidos — com forte fluxo institucional, redução dos saldos em exchanges e demanda on-chain resiliente. Ainda assim, é um momento que exige atenção, já que a volatilidade pode se manter elevada no curto prazo", concluiu.

