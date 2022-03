ADA, do blockchain Cardano, recupera quedas e dispara 41%

A criptomoeda ADA do blockchain Cardano é a responsável pelo melhor desempenho da semana entre as 10 principais criptomoedas. Apresentando alta de 41% nos últimos 7 dias, segundo dados do CoinMarketCap, a criptomoeda aparenta estar deixando para trás um movimento de queda que já durava meses.

Em um mercado ainda em recuperação, após medidas do Fed e o estouro da guerra entre a Rússia e Ucrânia, a ADA saiu de US$ 0,82 para os atuais US$ 1,19 em seis dias. Apenas nesta quinta-feira, 24, o preço da ADA subiu 9,79%, de acordo com o CoinMarketCap.

Por trás do movimento de alta da ADA, estão algumas novidades envolvendo a criptomoeda, que é inspirada na cientista e matemática Ada Lovelace, responsável pelo primeiro algoritmo processado por uma máquina.

A corretora de criptomoedas Coinbase anunciou na última quarta-feira, 23, que vai disponibilizar o staking de ADA na plataforma. Agora, os investidores que possuem conta na Coinbase podem “congelar” seus fundos em ADA e receber recompensas de aproximadamente 3,75% ao ano em criptomoedas.

Cardano com desempenho de Solana? 🧐 💡Essa é a promessa de @IOHK_Charles, o criador da rede. ✋Mas calma! Não é a queda de 50% em 2022, não! A inspiração de Hoskinson é a escalabilidade da Solana 😜 — Future of Money (@futofmoney) March 21, 2022

Além disso, a Grayscale Investments, gestora do maior fundo de bitcoin do mundo, anunciou na última terça-feira, 22, a inclusão da criptomoeda como um dos principais investimentos de seu novo fundo focado em plataformas de contratos inteligentes. O Smart Contract Platform Fund vai investir 24,63% de seu patrimônio em ADA, e dividir o restante em outras seis criptomoedas:

• Cardano (ADA) -24,63%

• Solana (SOL) – 24,27%

• Avalanche (AVAX) – 16,96%

• Polkadot (DOT) - 16,16%

• Polygon (MATIC) – 9,65%

• Algorand (ALGO) – 4,27%

• Stellar (XLM) – 4,06%

Com isso, a capitalização de mercado da ADA também subiu, e agora está em US$ 39,5 bilhões, o que garante para a criptomoeda o 7º lugar entre as maiores do mundo, além de deixá-la ainda mais próxima da 6ª posição, a XRP, que conta com US$ 40,84 bilhões em capitalização.

No início da semana, o criador da Cardano, Charles Hoskinson, já havia prometido grandes desenvolvimentos para a rede, que vai passar por atualizações em junho e outubro. Segundo Hoskinson, a Cardano pode ter um desempenho parecido ao da sua concorrente Solana em termos de escalabilidade e expressividade.

“Este ano estão chegando todas essas atualizações que estão melhorando massivamente a escalabilidade e a expressividade do sistema para que você obtenha o mesmo tipo de desempenho que está vendo em sistemas como Solana e assim por diante. Ou pelo menos nas mesmas ordens de magnitude”, justificou Hoskinson. “Você não apenas obtém toda a segurança, a adequação, a resiliência e uma grande comunidade de três milhões de pessoas, mas também obtém o melhor do que os concorrentes estão fazendo”, concluiu.

