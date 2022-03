Criador da Cardano promete 'desempenho da Solana' e TVL da rede dispara

Charles Hoskinson, o criador da Cardano, prometeu um desempenho semelhante ao da Solana para a rede que abriga a 8ª maior criptomoeda do mundo. Falando em termos de escalabilidade e expressividade do sistema, o empresário norte-americano afirmou que “ótimos meses” estão por vir para a Cardano.

As previsões foram feitas durante uma entrevista ao programa “InsideW3B”, de Marco Monty Montemagno. O estudioso da tecnologia blockchain, que também é CEO da IO Global, empresa responsável pela pesquisa e desenvolvimento da Cardano, revelou três principais prioridades para a rede:

Comparabilidade comercial

Sustentabilidade

Autodeterminação

“Em termos de comparabilidade comercial, concentramos um esforço enorme no início do projeto na adequação e na excelência científica… então desenvolvemos todos esses protocolos fenomenais...”, explicou Charles Hoskinson, sobre a primeira de suas prioridades.

A razão pela qual Charles vê a Cardano atingindo o mesmo nível que a Solana, seria a chegada de novas atualizações do sistema ainda em 2022. “Este ano estão chegando todas essas atualizações que estão melhorando massivamente a escalabilidade e a expressividade do sistema para que você obtenha o mesmo tipo de desempenho que está vendo em sistemas como Solana e assim por diante. Ou pelo menos nas mesmas ordens de magnitude”, justificou Hoskinson. “Você não apenas obtém toda a segurança, a adequação, a resiliência e uma grande comunidade de três milhões de pessoas, mas também obtém o melhor do que os concorrentes estão fazendo”, concluiu.

Para ele, junho e outubro seriam os melhores meses, porque se tratam dos meses em que os desenvolvedores da Cardano estarão ativando uma série de novos recursos, segundo a entrevista.

Quanto à sustentabilidade do sistema, o criador da rede, que também cofundou a Ethereum, revelou alguns de seus objetivos: “Em termos de sustentabilidade, você gostaria de um sistema que, ao operar, se tornasse mais eficiente, mais escalável e tivesse a capacidade de crescer em um ritmo orgânico, e que o sistema contivesse o mesmo centro de custo e padrão de desempenho que você venha conhecer e amar...”, declarou Hoskinson.

Sabia que a Cardano é o maior #blockchain em proof-of-stake? 📈Agora a rede atingiu as 3 milhões de carteiras! Esse é um crescimento de 1.200%! 🤩Dá pra acreditar que por dia, + de 12 mil carteiras foram criadas na rede em 2022? 👉Quem aqui investe em $ADA? — Future of Money (@futofmoney) February 6, 2022

“E então a autodeterminação, que é exclusiva da Cardano e alguns outros como Tezos… Temos uma ótima camada de governança. Você detém dados, você pode votar. E você pode participar da governança do sistema... Além disso, Cardano tem seu próprio sistema de tesouraria. Como qualquer governo, tem a capacidade de imprimir dinheiro. E, como resultado, você pode usar isso para financiar seu desenvolvimento. Então, não é apenas autodeterminação – é também autofinanciamento, auto-inicialização”, concluiu o CEO, sobre suas principais prioridades para a rede.

Além disso, a rede apresenta uma alta significativa em seus fluxos de entrada, resultando em um aumento de 7% no valor total bloqueado (TVL) nas últimas 24 horas. De acordo com dados da DeFi Llama, o TVL da Cardano está atualmente em US$ 291,21 milhões.

Em fevereiro, o criador da Cardano já havia revelado que este é “apenas o começo” de seus planos para a rede em 2022. “Ao longo de 2022 – e com foco nas bifurcações da rede em junho e outubro – apresentaremos uma série de aprimoramentos de dimensionamento. Em combinação com ajustes de parâmetros, esses recursos melhorarão o rendimento da Cardano e otimizarão o sistema para acomodar uma gama crescente de aplicativos de finanças descentralizadas (DeFi), contratos inteligentes e DEXs.”, publicou Charles Hoskinson no blog da IO Global.

