Bitcoin hoje: negociada acima de US$ 107 mil, criptomoeda vai continuar subindo?

Nesta quinta-feira, 26, o bitcoin se mantém negociado acima de US$ 107 mil, patamar de preço conquistado na última quarta-feira, 25. A maior criptomoeda do mundo tem pressão compradora tanto do lado do varejo quanto no institucional, com recordes em ETFs. Segundo especialistas, o cenário macroeconômico também está mais favorável para o bitcoin, que continua próximo de sua máxima histórica anterior, em US$ 112 mil.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 107.104, com queda de apenas 0,1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula alta de 2,7%.

"Ao analisar o fluxo, é possível observar que a força compradora está se exaurindo aos poucos se comparado aos movimentos anteriores, os quais tinham candles de força com um alto volume financeiro. No entanto, o preço ainda poderá buscar as resistências das regiões de liquidez dos US$ 109.300 e US$ 111.230. Os suportes de curto e médio prazo estão nas áreas de valor dos US$ 105.500 e US$ 94.700", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

O que está acontecendo com o bitcoin?

"O mercado cripto foi marcado por uma forte recuperação do bitcoin, que voltou a ser negociado acima de US$ 107.000, impulsionado por fluxos recordes em ETFs de bitcoin e um ambiente macroeconômico mais favorável. Os ETFs de bitcoin nos EUA registraram 12 dias consecutivos de entradas líquidas, totalizando US$ 48,4 bilhões desde janeiro e quase US$ 4 bilhões apenas em junho. A dominância do bitcoin atingiu 66%, o maior patamar desde 2021, indicando preferência clara dos investidores por segurança em detrimento de altcoins, mesmo com a redução da volatilidade geopolítica após o cessar-fogo no Oriente Médio", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Olhando para o lado gráfico, o bitcoin consolida entre US$ 106.000 e US$ 108.000 após forte recuperação, com viés de alta se mantido acima de US$ 105.000. No mapa de liquidez, vemos uma forte concentração de ordens em US$ 106.000 (suporte) e US$ 110.000 (resistência), com vencimento de opções de US$ 20 bilhões amanhã , o que pode aumentar movimentos bruscos nos próximos dias. O ativo está formando um padrão de bull flag no diário. Um rompimento acima de US$ 109.000 pode liberar espaço para um rali até US$ 146.000 até o final de 2025", acrescentou.

