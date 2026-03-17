Ações de emissora da stablecoin USDC disparam 100% em um mês

As ações da emissora de stablecoins Circle registraram forte valorização nas últimas semanas. Os papéis da empresa, negociados sob o ticker CRCL, avançaram mais de 100% no último mês, impulsionados por revisões positivas de analistas e pelo crescimento da demanda por sua stablecoin USDC.

Na segunda-feira, os papéis voltaram a subir cerca de 8%, alcançando US$ 124,37 e superando o desempenho de outras empresas ligadas ao mercado cripto.

No mesmo período, ações da Strategy avançaram cerca de 23%, enquanto a corretora cripto Coinbase registrou alta próxima de 8,5%.

Acesse o ouro sem burocracia pela Mynt, do BTG Pactual. Invista em PAXG com baixo custo, liquidez imediata e proteção em tempos de incerteza. Comece agora e ganhe cashback de R$ 50 em bitcoin para investimentos a partir de R$ 500 com o cupom FOM26, válido até 30/06/2026.

Revisões positivas de analistas

A valorização ganhou força após mudanças nas recomendações de analistas. A corretora Clear Street elevou a classificação da empresa de neutra para compra e aumentou o preço-alvo das ações de US$ 92 para US$ 136.

Já a instituição Mizuho revisou sua projeção para US$ 120, citando fundamentos mais fortes ligados ao crescimento do USDC.

Mesmo analistas historicamente mais cautelosos passaram a revisar suas projeções. Ed Engel, da Compass Point Research & Trading, elevou a recomendação para neutra no início do ano. Entre as projeções mais otimistas, analistas da Seaport Global Securities estimam que o papel pode chegar a US$ 280.

Juros mais altos favorecem emissores de stablecoins

O ambiente macroeconômico também tem contribuído para a valorização das ações. Tensões geopolíticas no Oriente Médio e a alta do petróleo reforçaram a expectativa de que os juros nos Estados Unidos possam permanecer elevados por mais tempo.

Esse cenário tende a beneficiar empresas como a Circle, que obtêm parte relevante de sua receita a partir dos rendimentos sobre as reservas que lastreiam o USDC.

Expansão da tokenização

Outro fator citado por analistas é o avanço da tokenização de ativos financeiros em redes blockchain. Instrumentos como títulos do Tesouro dos Estados Unidos e fundos de crédito estão sendo representados digitalmente e negociados em plataformas baseadas nessa tecnologia.

Um exemplo é o fundo tokenizado BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, lançado pela gestora BlackRock, que já ultrapassou US$ 2 bilhões em ativos desde sua criação em 2024.

Segundo estimativas da Clear Street, o mercado de ativos tokenizados cresceu de cerca de US$ 1,5 bilhão no início de 2023 para aproximadamente US$ 26,5 bilhões atualmente.

Novos usos para stablecoins

Além da tokenização, novos casos de uso também vêm ampliando a demanda por stablecoins. Plataformas de mercados de previsão, como Polymarket, registraram mais de US$ 22 bilhões em volume negociado em 2025, com grande parte das transações sendo liquidada em USDC.

Analistas também apontam o crescimento do comércio automatizado por sistemas de inteligência artificial como um possível vetor de expansão. Esses sistemas utilizam stablecoins para realizar pagamentos automáticos por dados, serviços ou capacidade computacional.

Dados iniciais indicam que cerca de 98% dos pagamentos realizados por agentes de inteligência artificial utilizam o USDC.

Regulação pode acelerar adoção

A possível aprovação de novas regras para o setor cripto nos Estados Unidos também é vista como um fator que pode fortalecer a posição da Circle.

O apoio do presidente Donald Trump ao projeto de lei Clarity Act aumentou as expectativas de que o país avance na definição de regras mais claras para ativos digitais.

Para analistas, um ambiente regulatório mais definido pode incentivar maior participação institucional no setor e ampliar o uso de stablecoins em diferentes aplicações financeiras.

“Acreditamos que o mercado ainda subestima o impacto da tokenização, dos mercados de previsão, dos conflitos geopolíticos e da inteligência artificial sobre a demanda por USDC”, afirmou Lau, da Clear Street.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok