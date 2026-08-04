Da fábrica ao laboratório: a estratégia da Beckhauser para chegar aos R$ 65 milhões

Enquanto parte da indústria ligada ao agronegócio enfrenta um ano de margens pressionadas, crédito restrito e desaceleração dos investimentos, a Beckhauser segue na direção oposta. A fabricante paranaense de equipamentos para manejo pecuário projeta um crescimento de até 35% nas vendas em 2026, o que deve elevar seu faturamento para R$ 65 milhões neste ano.

O movimento acontece ao mesmo tempo em que a empresa inaugura o Becklab, um laboratório de inovação em Maringá (PR), iniciativa que deve receber investimentos de até R$ 3,5 milhões.

O laboratório, porém, é apenas a face mais visível de uma estratégia maior, diz Mariana Beckhauser, CEO da empresa. Para a executiva, ele representa o ponto de partida de um novo ciclo de expansão, baseado no desenvolvimento de produtos, inovação aberta e ganhos de eficiência dentro da própria operação.

"Nós fizemos um planejamento de longo prazo. A conta é paga principalmente pela geração de novos negócios, novos produtos e serviços que vão nascer daqui de dentro", afirma.

Apesar das preocupações que cercam o atual ciclo da pecuária, a executiva afirma que a realidade da empresa tem sido diferente.

No primeiro semestre deste ano, as vendas da indústria brasileira de máquinas e equipamentos agrícolas caíram 21,3% em relação ao mesmo período de 2025, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

"A gente não está sentindo esse clima de tanta tensão. Estamos com carteira de vendas bem abastecida e com fluxo de demanda da fábrica", diz a CEO.

Segundo a executiva, a empresa percebe uma diferença clara entre clientes mais dependentes da agricultura e aqueles focados exclusivamente na pecuária.

"Regiões muito fortes na agricultura sentiram mais. Já quem é puro pecuária, os eventos focados em pecuária e os parceiros desse segmento, a gente não está vendo esse cenário de queda", afirma.

Os números internos reforçam essa percepção. Depois de um início de ano marcado por ajustes na produção, a demanda acelerou a partir de abril. Em feiras do setor, a Beckhauser vendeu mais de 20 equipamentos por evento — desempenho muito acima da média histórica da companhia, que normalmente varia entre quatro e dez unidades.

"A gente se surpreendeu muito. Vendeu muito mais produto do que o nosso histórico médio dos últimos anos", afirma Beckhauser. Nos meses mais fortes, a empresa ultrapassou a marca de 100 equipamentos vendidos, ante menos de 70 unidades em alguns meses do ano anterior.

A aposta no laboratório

Embora o crescimento atual seja sustentado pela demanda do mercado, a Beckhauser afirma que Becklablaboratório foi criado para garantir a expansão da próxima década.

Instalado no Maringá Tech, parque tecnológico de inovação localizado no município paranaense, o espaço reúne área de prototipagem, ambiente para desenvolvimento de produtos, iniciativas de inovação aberta e espaços voltados à educação e interação com o público.

A empresa também decidiu separar definitivamente as atividades de engenharia industrial das equipes dedicadas à pesquisa e desenvolvimento, buscando acelerar a criação de soluções para a pecuária.

"Percebemos que precisávamos oxigenar muito mais a inovação. Também entendemos que tínhamos muito conteúdo para oferecer em projetos com parceiros. Foi daí que nasceu a ideia do laboratório", afirma Tiago Beckheuser, coordenador do Becklab.

O investimento inicial foi de R$ 1,5 milhão, mas o planejamento prevê aportes de até R$ 3,5 milhões, incluindo contratação de equipe, novos equipamentos, programas de inovação aberta e parcerias com startups. Parte dos recursos veio de uma linha de financiamento do BNDES voltada à inovação.

Na visão da companhia, o laboratório não será responsável apenas pelo desenvolvimento de equipamentos. A estrutura também terá a missão de melhorar processos internos, aumentar a produtividade da fábrica e apoiar projetos ligados à inteligência artificial e transformação digital.

Segundo a CEO, a iniciativa faz parte de um plano estratégico iniciado com o reposicionamento da marca e que pretende ampliar o alcance da Beckhauser.

"Esse é o projeto do futuro da empresa. Não seremos apenas uma indústria de equipamentos para pecuária. Sabemos que dá para ir além do que fazemos hoje, mas precisamos investir para chegar lá", afirma.

Além do mercado brasileiro, a empresa também vê a expansão internacional como um dos vetores de crescimento. Paraguai e Argentina são hoje os mercados mais relevantes da operação externa, com destaque para a recuperação da demanda argentina em 2026.