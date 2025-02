Ações da Metaplanet disparam 4.800% em 1 ano após compras de bitcoin

A Strategy, antiga MicroStrategy, é a empresa mais conhecida do mercado por adotar uma estratégia de comprar bitcoin e usá-lo como reserva de valor. Mas outras companhias também seguiram essa estratégia e tem sido beneficiadas. É o caso da Metaplanet, que viu suas ações saltarem após iniciar as aquisições da criptomoeda.

As ações da empresa japonesa Metaplanet dispararam ao longo do último ano à medida que a empresa continuou adicionando bitcoin ao seu tesouro corporativo. De acordo com dados da Bloomberg, as ações da empresa subiram 4.800% nos últimos 12 meses até 10 de fevereiro — quase um ano após anunciar as compras do ativo.

De acordo com a Metaplanet, ela adquiriu 1.762 unidades do bitcoin, avaliados em aproximadamente US$ 171 milhões, até 28 de janeiro. A empresa planeja adquirir até 21 mil unidades até o final de 2026, o que significa que possuirá 1/1000 de todos os bitcoins do mercado.

Auxiliada por suas compras de bitcoin, a Metaplanet recentemente registrou seu primeiro lucro operacional em sete anos. Já a Strategy iniciou a aquisição de unidades da criptomoeda em agosto de 2020. Desde então, a empresa de Saylor viu seu preço de ações subir de US$ 13,49 para US$ 332,60 atualmente.

Outras empresas, como a Semler Scientific, também adotaram essa estratégia. Em alguns casos, essas companhias conseguiram replicar o entusiasmo e interesse em torno da Strategy e impulsionar as suas ações. Em outros, porém, a medida não foi suficiente.

De acordo com uma apresentação recente da empresa, o número de acionistas da Metaplanet cresceu 500% em 2024, com 50 mil pessoas ou entidades investindo na empresa. Sua capitalização de mercado também cresceu mais de 6.300% durante o mesmo período, segundo dados da Stock Analysis.

A percepção de que o bitcoin pode ser uma forte alternativa para manter dinheiro em balanços patrimoniais e como proteção contra a inflação tem crescido ao redor do mundo. Pelo menos 16 estados nos Estados Unidos introduziram projetos de lei para criar uma reserva de bitcoin, e vários países, incluindo os próprios EUA e a República Tcheca, estão explorando o bitcoin como um ativo de reserva.

De acordo com a plataforma de criptomoedas CoinGecko, pelo menos 32 empresas de capital aberto mantêm bitcoin em seus balanços patrimoniais. Algumas são empresas nativas de cripto, como mineradoras, enquanto outras são empresas mais tradicionais.