Ações da Coinbase superam bitcoin e disparam 400% em 2023; entenda

As ações da Coinbase testemunharam um renascimento este ano, já que a valorização da COIN em 2023 passa de 400%. A empresa é a única corretora de criptomoedas listada em bolsa atualmente.

COIN se torna o principal destaque da indústria de criptomoedas em 2023

Dados do Cointelegraph Markets Pro e do TradingView mostram que as ações da maior plataforma de negociação de criptomoedas dos Estados Unidos atingiu máximas de 20 meses esta semana.

A Coinbase e o bitcoin subiram em paralelo em 2023, mas à medida que o fechamento anual se aproxima, o desempenho da exchange parece estar cada vez mais independente.

As ações da empresa atingiram US$ 162 em 19 de dezembro, ultrapassando a marca de 400% de valorização desde janeiro.

Agora, os traders estão de olho continuação da tendência de alta à medida que os mercados fazem a contagem regressiva para a potencial aprovação do primeiro fundo negociado em bolsa (ETF) de bitcoin à vista dos Estados Unidos.

Em comparação até mesmo com a maior criptomoeda do mercado depois do bitcoin, o ether, as ações da Coinbase tiveram um desempenho superior. O par ETH/USD subiu cerca de 85% desde o início deste ano.

Alguns – notadamente a gigante dos investimentos ARK Invest – reduziram a exposição à COIN à medida que as ações subiam. De acordo com dados do site oficial da CEO da ARK, Cathie Wood, as participações da COIN no ETF ARK Innovation (ARKK) da empresa foram reduzidas em cerca de 11% somente em dezembro.

As participações, embora ainda sejam o maior componente do ARKK, permanecem significativamente abaixo de sua base de custo agregada de pouco menos de US$ 255.

Agenda anti-criptomoedas é "má política"

No entanto, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, acredita que o único caminho é "para o alto" no que diz respeito às criptomoedas no ano que vem.

Esta semana, a empresa se juntou a várias entidades da indústria de criptomoedas dos EUA em um movimento de arrecadação de fundos que somam quase US$ 80 milhões para apoiar candidatos "pró-cripto" nas próximas eleições federais, que ocorrem no segundo semestre de 2024.

"Acho que é hora de evidenciar que ser anti-cripto é uma má política em Washington", disse Armstrong à CNBC em uma entrevista concedida em 19 de dezembro.

Armstrong mencionou outros obstáculos que a Coinbase enfrenta no momento, incluindo a rejeição de uma potencial colaboração na elaboração de regras claras para o setor por parte da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

"A Coinbase tem um papel a desempenhar em todos os aspectos da cadeia de valor aqui", resumiu ele sobre o papel da exchange em um ambiente pós-ETF.

