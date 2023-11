Megainvestidora de Wall Street vende R$ 25 milhões em ações de corretora cripto Coinbase

A Ark Invest, uma gestora de investimentos comandada pela megainvestidora Cathie Wood, divulgou informes de operações realizadas na última quarta-feira, 29, que revelam que a empresa se desfez de US$ 5 milhões (R$ 30 milhões, na cotação atual) em ações da corretora de criptomoedas Coinbase.

De acordo com informações divulgadas junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, a Ark Invest também comprou, no mesmo dia, US$ 2 milhões em ações da plataforma de negociação de ativos Robinhood e US$ 1,5 milhão em ações do banco digital SoFi Tecnhologies.

Ao todo, foram vendidas 38.668 ações da corretora de criptomoedas, que é a maior dos Estados Unidos. Na última segunda-feira, 27, a Ark Invest já havia realizado uma operação semelhante, vendendo US$ 5,26 milhões em ações da Coinbase e comprando US$ 1,2 milhão em papéis da Robinhood.

Em novembro, a gestora de Cathie Wood acumula um total de sete aquisições de ações da Robinhood, coincidindo com um anúncio da empresa no mesmo mês sobre o início de oferta de negociação de ações para seus clientes no Reino Unido, em uma tentativa de expansão internacional.

Com isso, a Ark Invest já adquiriu US$ 13,5 milhões em ações da empresa apenas em novembro. Na última quarta-feira, mesmo dia da aquisição mais recente, as ações da Robinhood registraram uma alta de 3,24%, passando para a casa de US$ 8,92.

Já o SoFi Tecnhologies anunciou nesta semana que vai encerrar a oferta de produtos de criptoativos para os seus clientes, indicando que a decisão estratégia pode ter agradado Wood e levado à aquisição de ações. Na quarta-feira, o papel teve leve queda, de 0,14%.

Alta da Coinbase

As vendas por parte da Ark Invest coincidiram com um período de forte valorização das ações da Coinbase. Na segunda-feira, 27, os papéis da corretora de criptomoedas atingiram o valor mais alto em 18 meses, somando uma valorização de mais de 250% no acumulado do ano.

Cathie Wood já defendeu os investimentos da Ark Invest em diversas ocasiões, e não indiciou publicamente uma mudança de estratégia. Nesse sentido, as vendas podem ter envolvido uma realização de lucros, aproveitando a forte alta do ativo.