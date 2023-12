Ark Invest vende mais de R$ 100 milhões em ações de maior corretora cripto dos EUA

A Ark Invest, gestora de ativos comandada por Cathie Wood, anunciou na última quarta-feira, 20, que realizou uma nova venda de parte das ações que possui da corretora de criptomoedas Coinbase. Ao todo, ela se desfez de US$ 24,2 milhões (R$ 102 milhões, na cotação atual) em participações na exchange, a maior dos Estados Unidos.

A venda de ações pela Ark ocorreu logo depois que os papéis da Coinbase atingiram uma nova máxima em 2023, refletindo um entusiasmo maior de investidores com o mercado de criptomoedas em meio à forte valorização do bitcoin nas últimas semanas.

Entretanto, a venda não foi a primeira da Ark. Na última quinta-feira, a gestora vendeu cerca de US$ 5,5 milhões em ações da exchange e, apenas entre novembro e dezembro, se desfez de mais de US$ 200 milhões em papéis na companhia, coincidindo com o período de valorização da empresa.

No momento, as ações da Coinbase acumulam uma alta de 60% em dezembro e de 344% em 2023. Apenas dos ganhos significativos, o papel ainda está 50% abaixo do valor mais alto já registrado, quando chegou a valer US$ 343 em novembro de 2021. Atualmente, ele está cotado a US$ 161,86.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Ark Invest e cripto

A Ark Invest ficou conhecida por ser uma grande defensora da Coinbase nos últimos anos, chegando a reforçar sua aposta na valorização da companhia mesmo após a abertura de um processo contra a corretora de criptomoedas pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 2023.

Por outro lado, o movimento de venda pela gestora de Cathie Wood pode representar uma decisão de realização de lucros após um período de ganhos relevantes no papel. E a Ark Invest não deu sinais até o momento de que mudou de ideia em relação ao seu otimismo sobre os criptoativos.

Ainda nesta semana, a gestora anunciou a aquisição de mais de US$ 38 milhões em ações da Block, uma empresa criada por Jack Dorsey - um dos fundadores do X, antigo Twitter - e que investe em inúmeros projetos envolvendo criptomoedas, incluindo uma recém-lançada carteira física de bitcoin.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok