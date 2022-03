ABFintechs cria mapa para mostrar locais que aceitam Pix Troco e Pix Saque

Desde que foram disponibilizados no final do ano passado, os recursos de Pix Troco e Pix Saque já foram utilizados por mais de 40 mil pessoas, segundo os dados mais recentes, do mês passado. Agora, uma nova ferramenta, chamada de "Mapa Pix Saque e Pix Troco", desenvolvida pela Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs) em parceria com a Pay Ventures (consultora em inovação financeira e fintech builder), pretende facilitar o uso das novidades pela população.

Disponível a partir de hoje, o mapa é gratuito e atualizado em tempo real, e funciona apontando o posto mais próximo do usuário. O objetivo é informar a possíveis usuários dos recursos da ferramenta do Banco Central, quais estabelecimentos ou caixas eletrônicos são parte da rede.

Segundo Marcelo Martins, diretor da ABFintechs e fundador da Pay Ventures, o mapa está conectado as APIs dos bancos e é atualizado de forma automática. “O usuário, ao clicar em um ponto, poderá ter visibilidade do nome do estabelecimento e sua localização. A partir disso já é possível identificar se ele oferece os serviços de Pix Saque ou Pix Troco, horário de funcionamento e o valor máximo praticado por cada operação”, disse ele.

Ainda de acordo com ele, o mapa servirá como bom medidor para observação do aumento de pontos que aceitem as duas modalidades. “Toda instituição que oferece os serviços é obrigada a disponibilizar essas informações por meio da API de dados abertos, por isso, quando chegar uma nova fonte para ele, o mapa será atualizado automaticamente. Acreditamos que nos próximos meses veremos uma ampliação dessa adesão em todos os estados brasileiros, assim como vimos acontecer com o Pix”, completou.

Atualmente, os serviços de Pix Saque e Troco estão disponíveis para todos com chaves cadastradas no serviço. “O enfoque desde momento é observar a geração de pontos em estabelecimentos comerciais e caixas eletrônicos, pois o desafio é integrar instituições para oferecer esse serviço e tecnologia, assim veremos um grande crescimento a partir do mapa desenvolvido”, finalizou Guilherme Decamp, sócio da Pay Ventures.

O serviço de pagamentos do BC é um enorme sucesso, e segundo especialistas, pode ser uma peça importante na adoção dos criptoativos no Brasil. De acordo com eles, a facilidade de uso do Pix deve ser explorada por startups de cripto do país focadas no desenvolvimento de produtos e serviços para o usuário final.

