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Gestora encerra ETF de dogecoin menos de um ano depois do lançamento

Fundo da primeira criptomoeda meme não atingiu o mesmo sucesso de outros instrumentos em bolsa ligados a ativos digitais

Dogecoin (Yuriko Nakao/Getty Images)

Dogecoin (Yuriko Nakao/Getty Images)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18h29.

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A gestora norte-americana especializada em ativos digitais, Bitwise, anunciou que irá liquidar e encerrar seu fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de dogecoin, de acordo com notícia do site The Block.

O ETF que hoje é negociado sob o código BWOW estará disponível nas bolsas dos Estados Unidos apenas até 14 de outubro. Depois disso, em 22 de outubro quem não tiver vendido ainda as suas cotas receberá o valor equivalente a elas em conta.

"A Bitwise decidiu encerrar e liquidar o fundo conforme continua a otimizar sua gama de produtos para atender às necessidades dos clientes", disse a gestora.

Dogecoin é a primeira criptomoeda meme

A dogecoin é a primeira das memecoins, sendo lançada apenas cinco anos depois do bitcoin, a criptomoeda original. Ao contrário do bitcoin e de outros tokens que buscam trazer alguma utilidade real para pagamentos ou programabilidade de ativos, a dogecoin foi criada como uma piada ao usar como logotipo a foto de um cachorro que era bastante popular em memes de internet.

No entanto, a criptomoeda foi abraçada pela comunidade cripto e até por grandes figuras como o bilionário Elon Musk, que já fez diversas postagens sobre o ativo digital. Hoje, o que começou como uma piada tem um valor de mercado de US$ 14,4 bilhões.

O ETF, por outro lado, não obteve o mesmo sucesso, negociando US$ 300 milhões em 10 meses. O volume é bem inferior ao de outros ETFs de criptomoedas, mesmo as menos conhecidas do que bitcoin e ether. O ETF de hyperliquid, por exemplo, foi criado neste ano e negociou US$ 2,1 bilhões.

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