Quando um imóvel é dado como garantia de um empréstimo, o laudo ajuda o banco a decidir quanto pode emprestar. Contudo, enquanto a dívida é paga, o valor do bem pode mudar. É nesse intervalo que a Real Price, empresa que começou há 33 anos fazendo avaliações para bancos, quer ganhar espaço.

A companhia está investindo em plataformas que permitem contratar o laudo e acompanhar o imóvel ao longo da operação.

O ciclo de investimentos soma R$ 48 milhões entre 2022 e 2027. Desse total, R$ 25 milhões são destinados ao biênio 2026–2027, com a parcela de 2027 ainda orçada. O dinheiro vai para o desenvolvimento de produtos, a ampliação da infraestrutura de tecnologia e da equipe e a expansão da rede de avaliadores.

“A gente montou essa ideia de sair de uma foto e ir para o filme ou para o streaming, que é o que a gente faz hoje aqui, para acompanhar o preço do imóvel”, diz André Araújo, CEO da Real Price.

Como a empresa foi do laudo à gestão de garantias

O negócio atende bancos, fundos, gestoras e outras empresas que precisam avaliar imóveis ou acompanhar uma carteira inteira.

Entre os clientes estão Caixa, Banco do Brasil e BNDES. Uma das plataformas organiza os pedidos de avaliação, distribui o trabalho aos profissionais de campo e registra o que foi feito até a entrega do laudo. Outra reúne avaliações, documentos e serviços técnicos de cada imóvel para que o cliente possa acompanhar suas garantias em um painel.

Quando o perfil do imóvel permite uma avaliação automatizada, a estimativa sai na hora, segundo Araújo. Se o modelo não se aplica ou se o cliente exige vistoria, o pedido segue para um avaliador. A empresa tem mais de 15 mil engenheiros e arquitetos cadastrados em 504 polos. Para uma companhia com imóveis em várias cidades, a rede permite solicitar as avaliações em um só lugar e acionar profissionais de cada região.

“Às vezes a empresa tem imóveis em muitas cidades e ela contrata um avaliador para rodar, sei lá, o Brasil inteiro para fazer avaliação. Então custa caro, demora muito, é sempre uma pessoa”, diz Araújo.

A mudança de modelo teve impacto no faturamento. Araújo afirma que a receita, até então estável, ficou perto de zero quando a empresa desmobilizou a operação tradicional para lançar as plataformas. Segundo ele, o faturamento ganhou força no segundo semestre de 2026, e a companhia já tem contratos assinados para 2027.

O que a inteligência artificial procura em um laudo

Vistorias podem incluir fotos com geolocalização e verificação da identidade do profissional designado para o serviço. Na etapa seguinte, a inteligência artificial lê o laudo, refaz verificações com base nas normas de avaliação e mostra ao revisor humano quais pontos exigem atenção.

“Quando uma avaliação sustenta uma decisão de crédito ou o valor de uma garantia, confiabilidade não pode ser uma etapa opcional”, afirma Araújo.

A ferramenta está em uso em três clientes no Brasil e tem capacidade para revisar mais de 120 mil laudos por dia. É também o primeiro produto que a empresa está levando aos Estados Unidos. A operação, sediada na Flórida, mira instituições que revisam grandes volumes de avaliações, incluindo laudos de imóveis comerciais, que podem chegar a dezenas de páginas.

Araújo afirma que a entrada no país estava prevista para 2029 e foi antecipada após uma parceria com o Google para distribuir produtos da Real Price a outras empresas.

Como cartórios e imobiliárias entram na expansão

A Real Price também prepara uma parceria com cerca de 3.650 cartórios de registro de imóveis. A ideia é conectar os dados de avaliação e de garantias à base registral. A companhia estima que a iniciativa possa ampliar sua cobertura para 99,9% dos endereços do país.

Para imobiliárias e corretores, a empresa planeja lançar no primeiro semestre de 2027 um serviço que indica uma faixa de valor para a venda. Araújo diz que, em São Paulo, a companhia já consegue comparar anúncios com transações realizadas no mesmo período. A diferença interessa a quem precisa decidir quanto pedir e quanto tempo pode esperar por um comprador.

“Dependendo da sua expectativa de venda, se você mexer nesse ponteiro, você consegue ter mais liquidez ou menos liquidez”, diz Araújo.