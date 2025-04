A IA vai superar humanos no comércio de criptomoedas?

A Inteligência Artificial está ganhando destaque no mercado cripto, com 48,7% dos investidores considerando-a mais lucrativa que operadores humanos, segundo relatório da CoinGecko. A tendência aponta para uma transformação na forma de investir e operar com criptomoedas.

Agentes de IA são sistemas automatizados que usam inteligência artificial para analisar dados e tomar decisões sozinhos. No mercado cripto, eles conseguem processar grandes volumes de informações, identificar padrões e realizar compras ou vendas de criptomoedas em tempo real, sem precisar de ajuda humana.

O aumento dos agentes de IA no trading cripto

Essa tecnologia tem o potencial de tornar os investimentos mais precisos e eficientes, o que tem atraído a atenção de quem busca aumentar seus lucros. Segundo a CoinGecko, mais de 46% dos investidores em criptomoedas demonstram entusiasmo com o uso de ferramentas baseadas em IA.

Essa confiança vem do fato de que os agentes de IA operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem sofrer com cansaço e com capacidade de reagir de forma mais rápida e precisa às mudanças do mercado.

No entanto, apesar do otimismo, há quem permaneça cético quanto à capacidade da IA de superar humanos em todas as situações, com aproximadamente 20% dos entrevistados acreditando que os agentes de IA raramente ou nunca serão melhores que humanos.

Quase um em cada quatro entrevistados ainda se sente cético quanto ao potencial da tecnologia de IA em cripto e seus casos de uso, pelo menos no curto prazo. Isso talvez mostre que os participantes de cripto não estão diferenciando entre o potencial de investimento ou comércio da IA em cripto e a tecnologia em si, observou a CoinGecko semanas atrás.

A relevância dos agentes de IA

Um agente de IA é um sistema automatizado que usa algoritmos de aprendizado de máquina para tomar decisões com base em dados. No mercado de criptomoedas, esses agentes analisam informações em tempo real e realizam operações de compra e venda sem a necessidade de intervenção humana. A inteligência artificial pode ser classificada em diferentes tipos, de acordo com sua capacidade e função.

Os agentes de IA no âmbito do comércio de criptomoedas podem ser:

Reativos: agem com base em sinais de mercado sem armazenar informações passadas.

agem com base em sinais de mercado sem armazenar informações passadas. Baseados em modelos: usam modelos preditivos baseados em dados históricos para tomar decisões informadas.

usam modelos preditivos baseados em dados históricos para tomar decisões informadas. Adaptativos: aprendem e se adaptam a novos dados, melhorando suas previsões ao longo do tempo.

aprendem e se adaptam a novos dados, melhorando suas previsões ao longo do tempo. Autônomos: operam sem intervenção humana e podem gerenciar portfólios inteiros de criptomoedas.

operam sem intervenção humana e podem gerenciar portfólios inteiros de criptomoedas. Colaborativos: trabalham em conjunto com humanos ou outros sistemas de IA para tomar decisões mais precisas.

O relatório da CoinGecko mostra que 87% dos investidores estão dispostos a deixar que agentes de IA gerenciem pelo menos parte de seu portfólio de criptomoedas, indicando uma alta disposição para experimentar novas tecnologias para melhorar os investimentos em cripto.

Além disso, eles têm sistemas projetados para executar tarefas automaticamente, tomando decisões informadas com base na análise de grandes quantidades de dados. No mercado de criptomoedas, eles podem realizar transações sem intervenção humana.

*Matéria original por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

