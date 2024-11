A disparada do bitcoin, regulação cripto ao redor do mundo e as perspectivas para 2025

A indústria dos criptoativos teve um ano de destaque em 2024, com avanços que vão além da valorização do bitcoin. A agenda regulatória e o desenvolvimento de projetos globais de tokenização impulsionaram ainda mais o setor. Para analisar os principais acontecimentos do ano e projetar as tendências para 2025, o FoM desta semana recebe Bernardo Srur, CEO da Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto).

No bate-papo com João Pedro Malar, você confere:

Os principais fatos e a expansão da criptoeconomia no Brasil e no mundo;

A relevância da segregação patrimonial no setor;

Os avanços regulatórios no mercado brasileiro;

A agenda estratégica para 2025;

E os bastidores do Criptorama 2024, evento promovido pela ABCripto, voltado para empresas que desejam liderar na criptoeconomia brasileira.

