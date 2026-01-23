BBB 26 muda tudo: nova dinâmica deve movimentar jogo nesta sexta

Nada de descanso no fim de semana do BBB 26. A Prova do Anjo e o Castigo do Monstro foram antecipados para esta sexta-feira, 23, e vêm acompanhados de uma novidade: a estreia das Caixas-Surpresa, uma dinâmica que promete virar o jogo de cabeça para baixo — e colocar um participante direto no paredão antes mesmo da votação de domingo.

Nesta semana, quem vencer a Prova do Anjo ganha autoimunidade garantida. O vencedor ainda escolhe alguém para o Castigo do Monstro e, no tradicional Almoço do Anjo, terá que decidir: ver um vídeo da família ou imunizar mais um aliado. A escolha pode custar caro na estratégia.

Caixas-Surpresa: consequências antes do paredão

Além do Anjo, as Caixas-Surpresa vão distribuir quatro consequências para quem for sorteado:

Um participante vai direto para o paredão

Outro perde o direito de votar no domingo

Um terá o voto com peso dois

Outro poderá vetar o voto de um rival

Ou seja: o jogo começa a ser decidido na sexta-feira, antes mesmo da formação oficial da berlinda.

Como será formado o paredão?

No domingo, 25, será formado um Paredão triplo, composto por:

O indicado pelas Caixas-Surpresa

O nome escolhido pelo Líder da semana

O mais votado da casa

Nesta rodada, não haverá Prova Bate e Volta. Isso significa que os três emparedados vão direto para o voto do público, com eliminação marcada para a terça-feira, 27.