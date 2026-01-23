BBB 26 muda tudo: nova dinâmica deve movimentar jogo nesta sexta

BBB 26: entenda a dinâmica (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 09h27.
Nada de descanso no fim de semana do BBB 26. A Prova do Anjo e o Castigo do Monstro foram antecipados para esta sexta-feira, 23, e vêm acompanhados de uma novidade: a estreia das Caixas-Surpresa, uma dinâmica que promete virar o jogo de cabeça para baixo — e colocar um participante direto no paredão antes mesmo da votação de domingo.
Nesta semana, quem vencer a Prova do Anjo ganha autoimunidade garantida. O vencedor ainda escolhe alguém para o Castigo do Monstro e, no tradicional Almoço do Anjo, terá que decidir: ver um vídeo da família ou imunizar mais um aliado. A escolha pode custar caro na estratégia.
Além do Anjo, as Caixas-Surpresa vão distribuir quatro consequências para quem for sorteado:
Um participante vai direto para o paredão
Outro perde o direito de votar no domingo
Um terá o voto com peso dois
Outro poderá vetar o voto de um rival
Ou seja: o jogo começa a ser decidido na sexta-feira, antes mesmo da formação oficial da berlinda.
No domingo, 25, será formado um Paredão triplo, composto por:
O indicado pelas Caixas-Surpresa
O nome escolhido pelo Líder da semana
O mais votado da casa
Nesta rodada, não haverá Prova Bate e Volta. Isso significa que os três emparedados vão direto para o voto do público, com eliminação marcada para a terça-feira, 27.