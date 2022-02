91% dos gamers brasileiros nunca compraram um NFT, diz pesquisa

Uma pesquisa realizada pela Nimo TV, plataforma de streaming focada em games, mostra que 56% dos gamers do país ainda não entendem de forma clara o conceito de tokens não-fungíveis (NFTs).

Embora o setor tenha gerado mais de US$ 23 bilhões em negociações no ano passado, segundo dados da DappRadar, no Brasil, a pesquisa indica que 91% dos jogadores nunca compraram um NFT, enquanto apenas 18% jogam games de metaverso e play-to-earn.

“É algo ainda em ascensão no Brasil, isso é fato. Mas considerando as tendências no mundo todo, vemos um potencial gigante para o aumento do acesso e interesse em jogos com NFTs”, afirma Rodrigo Russano Dias, Head de Relações Públicas e Social Media da Nimo TV no Brasil.

Ponderando todos os dados do mercado de jogos em blockchain, a Nimo TV passou a comtemplar, desde janeiro de 2022, jogadores dessa modalidade em seu recrutamento. O objetivo é fomentar a prática no país, e ainda incentivar os gamers e streamers que já trabalham com transmissões dessa natureza.

No recrutamento, o streamer precisa bater as seguintes metas: mínimo de dias efetivos, mínimo de horas transmitidas e ainda atingir um mínimo de horas assistidas. Ao final do processo, pode receber recompensas em dinheiro e outros benefícios se atingir determinada pontuação.

Axie Infinity já movimentou bilhões em NFTs

Atualmente o jogo play-to-earn mais famoso e popular do mercado, Axie Infinity chegou a marca de US$ 4 bilhões em negociações. Além disso, bateu um novo recorde de vendas de seus avatares, os Axies, que são os personagens em forma de NFTs necessários para participar do jogo.

Com o resultado, o Axie Infinity se posicionou entre as três maiores plataformas de NFTs do mercado, que é liderado pelo OpenSea e a LooksRare. No entanto, ambas as plataformas são um marketplace aberto, no qual diferentes usuários podem vender qualquer NFT criado na rede Ethereum. Já no Axie Infinity, os usuários só podem negociar Axies e outros itens do jogo.

De acordo com dados do DappRadar, o preço médio de venda no Axie Infinity é de US$ 198,77, e mais de 1.905.222 investidores negociaram na plataforma, que é baseada na Ethereum, mas usa uma solução de segunda camada, a Ronin, para evitar as altas taxas e os problemas de escalabilidade da rede principal.

O sucesso do Axie Infinity também vem sendo replicado em suas soluções. A Ronin, por exemplo, tem um valor total bloqueado (TVL) de US $ 3,3 bilhões, e a Katana, uma corretora descentralizada (DEX) da Ronin, já é a quarta maior corretora de finanças descentralizadas (DeFi), com US$ 30,8 milhões em volume de negociação diário, e um saldo de US$ 475 milhões.

