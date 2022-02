Turismo em El Salvador cresce 30% após adoção do bitcoin, diz ministra

A adoção do bitcoin por El Salvador como moeda de curso legal em setembro de 2021 desencadeou um aumento notável não apenas em seu produto interno bruto (PIB), mas também no desenvolvimento do turismo local, afirmou o governo salvadorenho no início desta semana.

De acordo com a ministra do Turismo de El Salvador, Morena Valdez, a indústria do turismo salvadorenho cresceu mais de 30% desde a adoção da "Lei Bitcoin" em setembro de 2021.

“Fizemos uma enquete para verificar a atividade de acordo com o antes e o depois do bitcoin. O setor de turismo aumentou em novembro e dezembro. Foram mais de 30%”, disse Valdez, em entrevista à agência de notícias local El Salvador News English.

Valdez observou que a adoção do bitcoin em El Salvador também impactou o fluxo de visitas turísticas, aumentando o número de visitantes dos Estados Unidos. Antes da promulgação da Lei Bitcoin, a maioria dos visitantes vinha de seus países vizinhos na América Central. Agora, até 60% dos turistas vêm dos Estados Unidos, disse ela.

O ministro acrescentou que o crescimento do turismo de El Salvador superou as expectativas do governo, atingindo 1,4 milhão de visitantes em vez de 1,1 milhão de turistas.

“Nós projetamos US$ 800.000 em moeda estrangeira, mas obtivemos mais de US$ 1,4 milhão de receita”, afirmou Valdez.

A notícia vem logo após o presidente Nayib Bukele anunciar que o PIB de El Salvador subiu 10,3% em 2021. As exportações do país, que são um dos seus principais impulsionadores do crescimento econômico, também aumentaram 13% em comparação com janeiro de 2021.

El Salvador’s GDP grew 10.3% in 2021.

And now its exports (a main driver of economic growth) grew 13% this January, compared to January 2021.

Are we looking at another double digit GDP growth this year?

By the way, El Salvador never had a double digit GDP growth before 2021. https://t.co/f9yMkPpLNJ

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) February 19, 2022