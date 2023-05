7 formas que IAs como o ChatGPT podem revolucionar os bancos e como lidamos com dinheiro

Chatbots são programas de computador que utilizam inteligência artificial (IA) para simular conversas com usuários, prestando um atendimento rápido e eficiente. No setor bancário, os chatbots têm o potencial de revolucionar a forma como os clientes interagem com suas instituições financeiras.

Aqui estão sete possíveis casos de uso de chatbots no setor bancário:

Atendimento ao Cliente

Os chatbots estão sendo cada vez mais usados no setor bancário para fornecer atendimento ao cliente eficiente e econômico. Os clientes podem interagir com os chatbots para obter respostas às suas questões relacionadas com o setor bancário e resolver questões relacionadas com as suas contas, transações ou produtos. Os chatbots também podem ser programados para fornecer respostas personalizadas aos clientes, aprimorando a experiência do cliente.

Esse anúncio da Mynt não foi escrito por uma Inteligência Artificial. Mas somos tecnológicos. Nossa segurança é de ponta e nossa curadoria, de excelência. O que falta para você investir em crypto com a Mynt?

Os chatbots podem fornecer suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo que os clientes obtenham assistência a qualquer hora do dia ou da noite, sem a necessidade de esperar por um representante de atendimento ao cliente. Isso pode reduzir significativamente os tempos de espera e melhorar a satisfação do cliente.

Além disso, os chatbots podem lidar com várias consultas simultaneamente, permitindo que eles lidem com um grande volume de solicitações de clientes com eficiência. Isso pode economizar tempo e dinheiro dos bancos, pois podem ser necessários menos representantes de atendimento ao cliente. Por exemplo, o chatbot da assistente virtual do Bank of America, Erica, pode ajudar os clientes em diversas tarefas, como consultar o saldo da conta, fazer transferências e até contestar cobranças.

Finanças pessoais

Os chatbots também podem ser usados para fins de finanças pessoais, como orçamento, consultoria financeira e orientação de investimentos. Eles podem fornecer recomendações personalizadas com base nos hábitos de consumo e metas financeiras de um usuário e ajudar os usuários a acompanhar suas despesas e economias. Por exemplo, um chatbot pode ajudar um usuário a definir um orçamento e lembrá-lo quando estiver se aproximando do limite de gastos em uma determinada categoria.

Além disso, os chatbots podem ajudar os usuários a encontrar as melhores ofertas em produtos financeiros, como cartões de crédito, empréstimos e apólices de seguro. Eles podem comparar diferentes opções e fornecer recomendações com base nas necessidades e preferências do usuário. Por exemplo, Cleo, um chatbot da Cleo AI, pode ajudar os usuários a rastrear seus hábitos de consumo e fornecer sugestões sobre como economizar dinheiro.

Pedidos de empréstimo

Os chatbots podem ser usados em pedidos de empréstimo para agilizar o processo e fornecer suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana aos clientes. O chatbot pode orientar os usuários durante o processo de inscrição, responder a perguntas e fornecer atualizações em tempo real sobre o status de sua inscrição.

Ao automatizar partes do processo de solicitação de empréstimo, os chatbots podem ajudar a reduzir erros e tempos de processamento, levando a um tempo de resposta mais rápido para aprovações de empréstimos. Os chatbots também podem auxiliar na coleta da documentação necessária e na verificação das informações do usuário.

Além disso, eles podem usar o processamento de linguagem natural (NLP) para avaliar a credibilidade de um usuário e recomendar opções de empréstimo com base em sua situação financeira. Por exemplo, o chatbot Jade do HSBC pode ajudar os clientes a solicitar empréstimos pessoais e hipotecas, fornecendo assistência e coletando as informações necessárias.

Gerenciamento de contas

Os chatbots podem ajudar os clientes a gerenciar suas contas, fornecendo informações sobre o saldo da conta, configurando pagamentos automáticos e atualizando informações pessoais. Por exemplo, o chatbot da Wells Fargo, chamado Greenhouse, pode ajudar os clientes a gerenciar suas contas fornecendo informações de saldo, configurando pagamentos e até mesmo rastreando padrões de gastos.

Prevenção de fraude

Os chatbots também podem ser utilizados na prevenção de fraudes no setor bancário. Atividades fraudulentas podem levar a perdas financeiras significativas para clientes e instituições financeiras. Os chatbots podem ajudar a prevenir fraudes monitorando e analisando o comportamento e as transações do cliente em tempo real para detectar atividades suspeitas. Os chatbots também podem ser programados para enviar alertas aos clientes em caso de atividades incomuns ou transações suspeitas.

Além disso, os chatbots podem ajudar os clientes a relatar atividades fraudulentas e fornecer orientações sobre as próximas etapas a serem seguidas. Com a ajuda de chatbots, os bancos podem melhorar suas estratégias de prevenção de fraudes e mitigar riscos financeiros. Por exemplo, o chatbot da Mastercard, chamado Kai, pode ajudar a identificar atividades suspeitas e alertar os clientes sobre possíveis tentativas de fraude em suas contas.

Assistência ao investimento

Os chatbots podem fornecer consultoria de investimento e recomendações de gerenciamento de portfólio com base nas preferências do cliente, apetite ao risco e metas de investimento. Por exemplo, o chatbot da Wealthfront pode fornecer consultoria de investimento e recomendações de gerenciamento de portfólio com base nas preferências e apetite de risco dos clientes.

Marketing e vendas

Os chatbots podem promover produtos e serviços bancários e ajudar os clientes a abrir novas contas ou atualizar as existentes, fornecendo recomendações personalizadas com base em suas necessidades e perfis financeiros. Por exemplo, o chatbot do Ally Bank, Ally Assist, pode fornecer recomendações personalizadas e ajudar os clientes a abrir novas contas ou atualizar as existentes.

