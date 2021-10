7 estratégias para investir em criptoativos

A grande valorização do bitcoin e uma série de outros criptoativos nos últimos anos têm chamado a atenção de milhões de investidores ao redor do mundo, entretanto, por ainda ser um mercado em amadurecimento, esses ativos apresentam uma alta volatilidade, que pode confundir e, até mesmo assustar investidores que não possuem uma estratégia de investimento consistente nesta nova classe de ativos.

Qual é o melhor momento para investir? Como utilizar o preço médio à seu favor? Como funciona o rebalanceamento de uma carteira? E quais indicadores da análise técnica podem contribuir para a sua estratégia de investimento?

Nesta edição do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi e Lucas Yamamoto apresentam 7 estratégias fundamentais para o investimento em criptoativos e explicam como elas podem aumentar seus lucros e diminuir o risco do seu portfólio!

