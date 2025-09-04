5º maior banco dos EUA volta atrás e retoma serviço de custódia de bitcoin

O US Bancorp anunciou na última quarta-feira, 3, que decidiu retomar a oferta de serviços de custódia de bitcoin. A medida reverteu uma decisão de 2022 de pausar a operação e se distanciar do mercado de criptomoedas, citando uma falta de segurança regulatória.

Os serviços de custódia terão como novidade a opção para ETFs da criptomoeda, que não existiam nos Estados Unidos na época em que o banco decidiu se afastar do setor. O atualmente, o US Bancorp é considerando o quinto maior banco do mercado norte-americano.

A primeira vez em que o banco decidiu oferecer serviços de custódia de criptomoedas foi em 2021, à época restrita para o bitcoin, a litecoin, o bitcoin cash e o ether. No momento do lançamento, o banco disse que adicionaria outras criptomoedas "ao longo do tempo".

Entretanto, em 2022, a operação foi encerrada. O motivo foi a divulgação de um comunicado dos reguladores norte-americanos que desencorajou o setor a realizar custódia de criptomoedas. A medida foi revista apenas em janeiro deste ano, abrindo espaço para a retomada.

Stephen Philipson, líder da área de Wealth, Corporate e Institutional do US Bancorp, afirmou que o banco estava "orgulhoso de termos sido um dos primeiros bancos a oferecer custódia de criptomoedas para clientes de custódia de fundos e institucionais em 2021, e estamos entusiasmados em retomar o serviço este ano".

O banco também informou que pretende oferecer serviços de custódia de outras criptomoedas no futuro, mas levando em conta fatores de risco. A demanda de clientes pela custódia dos ativos também serão um fator decisivo para a expansão dos serviços.

A reversão do US Bancorp é mais um exemplo de uma mudança expressiva do ambiente regulatório para o mercado de criptomoedas nos Estados Unidos. O movimento começou com a vitória do presidente Donald Trump, que tem sido um grande defensor do setor.

A chegada de Trump levou à mudança no comando de diversos órgãos regulatórios, que em seguida reverteram políticas restritivas e contrárias a cripto. Com isso, bancos e outras empresas voltaram a se interessar pelo setor, abrindo espaço para novos projetos e uma adoção mais intensa.

