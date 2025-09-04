Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

5º maior banco dos EUA volta atrás e retoma serviço de custódia de bitcoin

US Bancorp havia pausado oferta de custódia de criptomoedas em 2022, citando falta de segurança regulatória

Bitcoin: US Bancorp retomou serviços de custódia de bitcoin (Reprodução/Reprodução)

Bitcoin: US Bancorp retomou serviços de custódia de bitcoin (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 14h45.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

O US Bancorp anunciou na última quarta-feira, 3, que decidiu retomar a oferta de serviços de custódia de bitcoin. A medida reverteu uma decisão de 2022 de pausar a operação e se distanciar do mercado de criptomoedas, citando uma falta de segurança regulatória.

Os serviços de custódia terão como novidade a opção para ETFs da criptomoeda, que não existiam nos Estados Unidos na época em que o banco decidiu se afastar do setor. O atualmente, o US Bancorp é considerando o quinto maior banco do mercado norte-americano.

A primeira vez em que o banco decidiu oferecer serviços de custódia de criptomoedas foi em 2021, à época restrita para o bitcoin, a litecoin, o bitcoin cash e o ether. No momento do lançamento, o banco disse que adicionaria outras criptomoedas "ao longo do tempo".

Entretanto, em 2022, a operação foi encerrada. O motivo foi a divulgação de um comunicado dos reguladores norte-americanos que desencorajou o setor a realizar custódia de criptomoedas. A medida foi revista apenas em janeiro deste ano, abrindo espaço para a retomada.

Stephen Philipson, líder da área de Wealth, Corporate e Institutional do US Bancorp, afirmou que o banco estava "orgulhoso de termos sido um dos primeiros bancos a oferecer custódia de criptomoedas para clientes de custódia de fundos e institucionais em 2021, e estamos entusiasmados em retomar o serviço este ano".

O banco também informou que pretende oferecer serviços de custódia de outras criptomoedas no futuro, mas levando em conta fatores de risco. A demanda de clientes pela custódia dos ativos também serão um fator decisivo para a expansão dos serviços.

  • O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

A reversão do US Bancorp é mais um exemplo de uma mudança expressiva do ambiente regulatório para o mercado de criptomoedas nos Estados Unidos. O movimento começou com a vitória do presidente Donald Trump, que tem sido um grande defensor do setor.

A chegada de Trump levou à mudança no comando de diversos órgãos regulatórios, que em seguida reverteram políticas restritivas e contrárias a cripto. Com isso, bancos e outras empresas voltaram a se interessar pelo setor, abrindo espaço para novos projetos e uma adoção mais intensa.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasBancos

Mais de Future of Money

Méliuz anuncia novo investimento de US$ 1 milhão no bitcoin e expande reserva

Stablecoins têm eficiência nunca antes vista, diz empresa que quer substituir o Swift

Bitcoin hoje: criptomoeda sinaliza recuperação com clima "dovish" do Federal Reserve

Brasil volta a investir, mas acumula R$ 80 milhões em retiradas mensais de fundos de criptomoedas

Mais na Exame

Exame IN

Exclusivo: Na Azzas, o novo comando da Hering virá por meio de uma aquisição

Mundo

Washington processa Trump por enviar Guarda Nacional à capital sem consentimento local

Negócios

Como uma empresa da Serra Gaúcha desenvolve produtos hospitalares de olho na segurança nacional

Carreira

Aprenda com grandes nomes como liderar um time de alta performance com segurança psicológica