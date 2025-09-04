Future of Money

Roberto Justus diz que maioria das criptomoedas é especulação durante evento

Empresário brasileiro famoso defendeu o uso de utility tokens, criptoativos focados em utilidade

(Divulgação/Divulgação)

(Divulgação/Divulgação)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 16h59.

Na última quarta-feira, 3, as empresas Minu e Wibx anunciaram uma joint venture para o lançamento de um programa de fidelidade. O projeto busca ser um “ecossistema nacional de pontos tokenizados em blockchain”, segundo um comunicado de imprensa.

Durante o evento chamado “Bora”, realizado no Estádio do Pacaembu em São Paulo, executivos da Minu e Wibx receberam uma série de executivos e artistas para comentar o projeto, que tem a Caixa Econômica Federal e o SBT como clientes.

O empresário Roberto Justus faz parte do projeto e participou do evento. Durante um dos painéis, o executivo elogiou o programa de fidelidade, explicando acreditar que as criptomoedas tradicionais são ativos de especulação.

“É um utility token, diferente das criptomoedas, que a maioria é especulação”, disse Roberto Justus.

“Buscamos engajar e ligar esse mundo de recompensas às pessoas que nunca imaginaram isso. Tenho décadas no mercado de investimento e estou muito feliz. Esse tipo de projeto, com esse tipo de cliente, como a Caixa Econômica, é uma história que está só começando. Fidelidade vai ter outra cara a partir do momento em que unirmos forças com tanta tecnologia”, acrescentou o executivo, elogiando o projeto.

Para Pedro Alexandre, CEO da Wibx, a parceria marca um novo capítulo para o mercado: “O blockchain garante segurança, auditabilidade e elimina barreiras entre diferentes ecossistemas de pontos e recompensas, oferecendo uma experiência fluida e segura para todos os envolvidos.”

