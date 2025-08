5 criptomoedas que podem disparar em agosto, segundo especialistas

O mercado de criptomoedas começa o mês de agosto após forte queda na última sexta-feira, 1º, em contraste com a valorização expressiva de diversos ativos ao longo de julho. Para especialistas, porém, o cenário ainda deve ser favorável para diferentes ativos digitais, com chances de volatilidade.

A corretora MEXC espera que agosto tenha "volatilidade moderada, especialmente diante da divulgação de indicadores econômicos internacionais e eventuais notícias regulatórias relevantes". Porém, pontua que "o mercado demonstra viés construtivo. Avanços ou sinalizações positivas em relação à regulação e à tecnologia podem impulsionar valorizações pontuais, enquanto notícias negativas tendem a gerar ajustes rápidos".

A exchange resume o momento como de otimismo, mas com cautela. Já a corretora Coinext vê uma continuidade da chamada "altseason", em que criptomoedas alternativas ao bitcoin sobem mais e atraem mais investimentos.

"Agosto representa uma oportunidade estratégica para investidores que buscam exposição qualificada a altcoins. Ainda assim, o cenário exige disciplina, gestão de risco e uma análise criteriosa dos fundamentos de cada ativo para identificar projetos com maior potencial no atual estágio do ciclo", afirma.

Bitcoin

Theodoro Fleury, gestor e diretor de investimentos da QR Asset, afirma que o bitcoin continua na lista de criptomoedas que merecem atenção em agosto. Ele destaca que o ativo enfrenta um cenário favorável na comparação com outros criptoativos, em especial devido ao crescimento da aversão ao risco e às sinalizações negativas do Federal Reserve sobre os juros dos EUA.

"Em momentos como esse, a dominância do bitcoin tende a subir, ganhando participação sobre os demais ativos. Além disso, continuamos vendo o forte movimento de empresas acumulando mais bitcoin de forma agressiva, o que pode dar sustentação aos preços", comenta.

Ethereum

A equipe de pesquisa da Coinext, liderada por Taiamã Demaman, indica que o ether tem potencial de alta em agosto. "Nos últimos 30 dias, o ether apresentou valorização expressiva de 55%, superando com folga os 14% de alta registrados pelo bitcoin no mesmo período", destacam.

A exchange vê uma combinação de investimentos expressivos nos ETFs da criptomoeda e uma maior clareza regulatória, criando um cenário favorável. "Por ser a principal altcoin do mercado, combinando tecnologia de ponta, ampla adoção, fundamentos sólidos e liderança em inovação, o ether justifica sua presença em qualquer lista de criptoativos estratégicos e bem posicionados para a altseason".

Curve

A carteira recomendada da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, para agosto trouxe como principal novidade a inclusão da curve. Segundo os analistas da plataforma, a mudança faz parte de um movimento para aumentar a exposição da carteira ao segmento de stablecoins, que têm tido um crescimento expressivo neste ano.

"A principal mudança foi a entrada de curve na carteira, ampliando exposição ao mercado de stablecoins, segmento fortalecido pelo Genius Act e pelo apetite institucional", explica o relatório. O projeto é apresentado pela plataforma como um "ponto central para a negociação" de stablecoins.

Hyperliquid

Theodoro Fleury, da QR Asset, também destaca a hyperliquid entre os ativos para ficar de olho. A plataforma apresenta um crescimento acelerado no segmento de derivativos de criptomoedas, o que ajuda a impulsionar a sua criptomoeda nativa e a rivalizar com projetos consolidados do mercado.

"A hyperliquid vem atraindo investidores institucionais e de alta frequência, o que tem impulsionado o uso e a valorização da criptomoeda. Além disso, a recente introdução de mecanismos de captura de valor — como a distribuição de receitas aos stakers e programas de incentivo à liquidez — cria um ciclo de demanda sustentável para o token no curto prazo", comenta.

Uniswap

Já a Coinext afirma que a uniswap merece atenção dos investidores neste mês. A criptomoeda da corretora descentralizada ainda não está entre os destaques da nova altseason, mas o projeto é reconhecido pela "simplicidade, inovação e papel central no crescimento do ecossistema de finanças descentralizadas".

A corretora ganhou um conjunto de inovações recentemente, o que ajuda a "atrair a atenção de protocolos de terceiros e usuários mais experientes, consolidando a Uniswap como uma infraestrutura robusta para o futuro do DeFi". Com isso, o ativo mostra potencial de alta nas próximas semanas.

