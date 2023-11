5 criptomoedas que podem valorizar em novembro, segundo especialistas

O mercado de criptomoedas voltou a disparar nas últimas semanas, impulsionado principalmente pela valorização do bitcoin, que chegou ao seu maior valor em 2023 e segue operando acima dos US$ 30 mil. Mas esse movimento ainda vai continuar? À EXAME, especialistas apontam que o cenário ainda é favorável para o setor.

"O mercado cripto está bem favorável à altcoins, que são as maiores criptomoedas alternativas ao bitcoin. Elas estão já demonstrando força e tudo vêm dentro do esperado. Ainda dá tempo do investidor montar sua carteira", comenta Tasso Lago, especialista no mercado cripto e fundador da Financial Move.

Confira 5 criptomoedas que podem valorizar ao longo do mês de novembro, na avaliação de especialistas!

Bitcoin

Segundo Tasso Lago, as próximas semanas ainda deverão ser favoráveis para a maior criptomoeda do mercado. "O bitcoin hoje segue no patamar de US$ 35 mil, o que é um viés de alta. A gente tende, no final do ano, a atingir os US$ 40 mil. E o atual suporte de preço no momento é US$ 31.500. Ou seja, o bitcoin tende a oscilar nessa faixa de preço até o fim do ano", comenta.

XRP

Também um dos destaques nas últimas semanas, o XRP ainda possui um ambiente positivo em novembro. É o que avalia Ayron Ferreira, analista-chefe da Titanium Asset: "No roadmap da Ripple, constam eventos e anúncios recentes significativos que podem fortalecer os fundamentos do token XRP".

"A Ripple anunciou uma parceria com o Banco Nacional da Geórgia (NBG) para o projeto piloto do Digital Lari (GEL), a moeda digital de banco central (CBDC) do país, marcando mais um avanço na consolidação da tecnologia da Ripple. Além disso, o XRP foi aprovado pela Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai (DFSA) para uso por empresas licenciadas, incorporando o XRP em seus serviços de ativos virtuais", destaca.

"Por fim, haverá a Ripple Swell, uma conferência que ocorrerá de 8 a 9 de novembro em Dubai. Esperam-se anúncios sobre um possível IPO, bem como possíveis parcerias e progressos da Ripple em outras regiões árabes", pontua o analista.

Link

Outra criptomoeda que se destacou nos últimos dias e ainda pode ter mais ganhos em novembro é a Link, ligada ao projeto Chainlink. Theodoro Fleury, gestor da QR Asset, afirma que "na narrativa de Real World Assets (RWAs), a Chainlink ainda tem uma tese muito superior em rede de oráculos para todo o ecossistema de DeFi. Essa predominância indica que não será quebrada tão fácil".

Mychel Mendes, fundador da Escola de Cripto, diz ainda que "a Chainlink mudou recentemente a tokenomia, trazendo utilidade para o token LINK e staking, que reduz a quantidade de criptos em circulação. Além disso, o projeto vem com uma das melhores soluções em interoperabilidade com o CCIP", uma combinação que favorece o ativo.

Cardano

Para Ayron Ferreira, outra criptomoeda que merece atenção nas próximas semanas é a ADA, cripto nativa do blockchain Cardano. "Na última semana, ocorreu o Cardano Summit, no qual foram anunciados diversos airdrops e parcerias. Falando em parceria, a mais recente é com a Polkadot, na qual Cardano utilizará o kit de desenvolvimento da Polkadot (Substrate Stack) para a criação de uma Partner Chain", comenta.

"Essa colaboração pode também beneficiar e ajudar a consolidar também a Polkadot e o Substrate como rede e ferramenta-chave na infraestrutura do ecossistema cripto e na criação de novas soluções em blockchain", explica o analista.

Sabia que você pode investir em bitcoin, link, cardano, XRP e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

GMX

Já Theodoro Fleury cita ainda a criptomoeda GMX: "Com a processo de grant pela DAO da Arbitrum, o projeto irá receber nos próximos meses, ainda sem data definida, aproximadamente US$ 40 milhões de tokens ARB para ajudar o projeto GMX a atrair mais investidores na sua plataforma. Com isso, o token deve ter um pump, pelo menos no curto prazo".

Porém, ele alerta que "está sendo discutido um processo de staking de ARB pela ARB DAO, que não foi bem recebido pela maioria da comunidade em cripto. Caso esse processo passe, poderá resulta em um impacto negativo para todo o ecossistema da Arbitrum", incluindo o GMX.

