Sofá de canto: saiba como usá-lo para otimizar a sala de estar de casa

A sala é o ponto social mais importante das nossas casas. É o local aonde todos vão se juntar para conversar, ver televisão e rir juntos. E um móvel que deve chamar as pessoas para este encontro – mais do que o home theater – é o sofá. O formato desta peça deve estimular que todos se aproximem mais e curtam este momento juntos. Ela também deve otimizar o espaço ambiente.

Conhecendo os sofás de canto

O sofá de canto faz relação, como é de se imaginar, com o formato deste modelo de sofá, mas nas lojas podemos encontrar este tipo de peça sendo chamado também de sofá em ‘L’. E não podemos esquecer-nos dos sofás que, somada todas as suas peças – incluindo as complementares – criam outros desenhos, como em ‘U’. Todos estes são capazes de otimizar ‘os cantos’ de uma sala.

Sofá de canto pode ter muitos formatos. Em alguns casos, a peça, como um todo, parece resultar da soma de um sofá de três lugares com um de dois lugares, em ‘L’. Existem peças em designs mais ousados. Por exemplo, com um módulo sem encosto interligando as peças, módulos sem braço nas pontas, com partes reclináveis e extensíveis, com almofadas soltas, chaises grudadas, e mais.

Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos

Antes de escolher um destes modelos de sofá de canto para casa, você deve se perguntar qual deles poderia contribuir melhor para o layout da sua sala. Tudo vai depender do tamanho deste ambiente, do seu formato e da decoração proposta para ele. É como um jogo de quebra-cabeças. É possível que pelo menos um destes modelos de sofás ajude a tornar mais bonito e virtualmente mais amplo este ponto do seu imóvel.

Triplex Arquitetura Triplex Arquitetura

Vantagens de um sofá de canto

Toda sala de estar precisa de um bom sofá. Quando há espaço, propõe-se a soma de mais peças ao conjunto mobiliário. Na maioria dos casos, pensa-se em colocar um sofá grande e talvez algumas poltronas, pufes e banquetas. Para fechar o layout da zona de estar e fazer todo o desenho se voltar para TV, são colocadas nos cantos do ambiente algumas mesinhas auxiliares e luminárias.

Pense em como pode ser difícil ter todas estas coisas na planta de uma sala pequena, por exemplo. Talvez muitos destes itens tivessem de ser subtraídos para que a circulação permanecesse livre no local. Só que, neste caso, teríamos menos assentos para oferecer às visitas. Então, uma solução poderia ser tirar algumas das peças auxiliares da decoração e explorar os cantos do ambiente.

Marel – Grupo Factory Marel – Grupo Factory

Eis o motivo das pessoas utilizarem os sofás de canto em decorações de salas pequenas: aproveitar melhor os cantos de cômodos assim. Só que este modelo de sofá também é visto em projetos de salas amplas. Ambientes de grandes dimensões ou integrados são mais desafiadores. É difícil decorá-los. E, neste caso, os designers geralmente, por estratégia, acabam dividindo a área.

A utilização de sofás de canto torna-se bastante válida quando se pretende criar zonas funcionais dentro de uma sala ampla. O formato destes sofás contribui para o fechamento de seu layout de uma maneira eficiente, sem brechas – o que ocorreria com um sofá comum mais poltronas, mesinhas e outras peças. E ele ainda ajudaria a orientar bem o conjunto para o maior centro de interesse do cenário – que pode ser uma TV ou lareira.

Hildebrand Silva Arquitetura Hildebrand Silva Arquitetura

Dicas sofá de canto na decoração

Se você entendeu que um sofá de canto é a melhor opção para otimizar o espaço da sua sala, deve saber que é preciso harmonizar esta peça à decoração. Esta escolha fez sair de cena mesinhas, luminárias e outros elementos que poderiam fazer este cenário ficar mais atraente, colorido e requintado. Sobrou apenas um grande móvel – provavelmente de uma única cor. De que forma você poderia tornar a decoração desta sala mais bonita, alegre e interessante suficiente aos olhos dos observadores?

A primeira alternativa seria apostar no design do próprio sofá. Tal móvel pode apresentar uma cor bem chamativa, virar o destaque do ambiente, preenchendo de vida o cenário. Outra ideia seria acrescentar cores sobre ele – por exemplo, através de muitas almofadas e mantas.

Renata Basques Renata Basques

Os tons escolhidos para este sofá podem fazer ligação com vários outros elementos da decoração da sala – como quadros, arranjos de flores e mais. É difícil fazer uma mesa de centro combinar com esta peça. Pode ser melhor colocar, no lugar, um grande pufe ou outros móveis mais versáteis.

Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos

