A crise do novo coronavírus já provocou “mais de 40 milhões de euros de perdas” (US $ 45 milhões) para o museu do Louvre, informou seu presidente, que anunciou um “plano de transformação” em vista das Olimpíadas de Paris de 2024.

“O que constatamos e o que pode ser estimado: perdemos mais de 40 milhões de euros entre bilheteria, aluguel de espaços e renda variada”, disse Jean-Luc Martínez, chefe do museu mais visitado do mundo, com 9,6 milhões de entradas em 2019.

O resto “dependerá das visitas neste verão e outono”, explicou. No entanto, as previsões não são animadoras.

“Vamos passar cerca de três anos com uma frequentação menor”, estimou Martínez, que, na ausência de turistas estrangeiros, espera atrair mais parisienses e habitantes da periferia para o Louvre.

“Perdemos 80% de nosso público. 75% de nossos visitantes são de origem estrangeira. No máximo, teremos 20/30% de nosso público neste verão (em comparação com o anterior): entre 4.000/5.000 e 10.000 visitantes por dia”, disse ele.

“Estamos trabalhando com o ministro da Cultura, Franck Riester, em um plano de transformação do museu”, que será acompanhado por uma solicitação de “ajuda financeira” ao Estado, que já é o “primeiro patrono” do museu.

“Temos que estar prontos em 2023/2024 e nos preparar para os Jogos Olímpicos. Abrir mais horas, mais salas, é a aposta de 2024”, resumiu.

Por outro lado, o site do Louvre, cujo tráfego aumentou dez vezes desde o início da epidemia, “será completamente renovado no próximo ano”, explicou.