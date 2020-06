Início das obras de reconstrução da Notre-Dame está previsto para 2021

As obras de reconstrução da Catedral de Notre-Dame de Paris, parcialmente destruída por um incêndio em 2019, podem começar em janeiro de 2021, quando a consolidação do prédio estiver concluída – afirmou nesta terça-feira o arcebispo de Paris, Michel Aupetit.

“Estamos terminando a consolidação. Acreditamos que poderemos iniciar as obras em janeiro de 2021”, disse Aupetit a repórteres, em uma cerimônia na presença de Jean-Louis Georgelin, chefe de operações para a reconstrução dessa joia da arquitetura gótica.

As obras de restauração da Notre-Dame, um dos símbolos de Paris e o segundo monumento histórico mais visitado da Europa, foram interrompidas em várias ocasiões, devido ao clima, ao risco de contaminação por chumbo e à epidemia de coronavírus.

Os trabalhos de consolidação foram retomados no final de abril.

A comoção planetária causada pelo incêndio levou grandes fortunas e milhares de indivíduos a prometerem mais de 900 milhões de euros para sua reconstrução.

O presidente Emmanuel Macron garantiu que esta terminaria em 2024.

Por enquanto, não se sabe como será a catedral restaurada. Por um lado, existem aqueles que apoiam a reconstrução idêntica da agulha projetada pelo arquiteto Viollet-le-Duc no século XIX. Por outro, muitos preferem dar “um gesto arquitetônico contemporâneo”, como defende Macron.

Não faltam ideias originais: uma agulha de vidro, um jardim ecológico no telhado ou até um terraço panorâmico para turistas.

O arquiteto responsável pelas obras, Philippe Villeneuve, recomenda uma reconstrução fiel da catedral original, o que também permitiria que os prazos fossem cumpridos.