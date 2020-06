Fim de semana: cinco filmes para assistir em casa

Destacamento Blood

Direção de Spike Lee. Com Chadwick Boseman, Jean Reno, Delroy Lindo, Isiah Whitlock Jr., Jonathan Majors, Clarke Peters e Norm Lewis. Na Netflix

Em 1968, quando soldados negros que lutavam pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã escutaram no rádio que Martin Luther King fora assassinado, a revolta tomou conta das tropas. Muitos deles perceberam que estavam a 14.000 quilômetros de casa dando a vida pelo país, mas esse país não se importava muito com a vida deles. É com base nesse momento singular da história que o diretor Spike Lee constrói “Destacamento Blood”, seu primeiro filme depois de ganhar um Oscar por “Infiltrados na Klan”. Na história, quatro ex-soldados afro-americanos decidem voltar ao Vietnã depois de décadas. Em um país transformado após a destruição da guerra, os amigos interpretados por Delroy Lindo, Norm Lewis, Isiah Whitlock Jr. e Clarke Peters procuram o corpo do quinto membro do grupo, que ali morreu e também deixou um lendário tesouro enterrado, perdido pela CIA no meio do conflito. O soldado falecido é encarnado por Chadwick Boseman, ator levado ao estrelato por “Pantera Negra”, da Marvel. O francês Jean Reno completa o elenco, enquanto parte da música usada no filme é de Marvin Gaye, cujo irmão serviu no Vietnã e Lee fez questão de homenagear.

Destacamento Blood: novo filme de Spike Lee sobre veteranos da Guerra do Vietnã Destacamento Blood: novo filme de Spike Lee sobre veteranos da Guerra do Vietnã

Harriet

Direção de Kasi Lemmons. Com Cynthia Erivo, Janelle Monáe e Leslie Odom Jr. No Google Play Filmes

O filme da diretora negra Kasi Lemmons, indicado a dois Oscars, conta a história real e fantástica de Harriet Tubman, uma mulher negra escravizada nos Estados Unidos do século 19 que conseguiu escapar e ajudar dezenas de outros escravos a se libertarem. Cynthia Erivo encarna Tubman e também assina, ao lado de Joshuah Brian Campbell, a canção “Stand Up”, cantada no filme.

Cena do filme “Harriet” Cena do filme “Harriet”

O Fundo do Coração

Direção de Francis Ford Coppola. Com Frederic Forrest, Teri Garr e Raul Julia. No Mubi

Depois de quatro filmes seguidos que marcaram a história do cinema (“O Poderoso Chefão”, “A Conversação”, “O Poderoso Chefão 2” e “Apocalypse Now”), Francis F. Coppola dividiu a crítica com esse filme de tons oníricos sobre um casal em Las Vegas que, depois de uma briga, decide passar o feriado de 4 de julho com outras pessoas. Franny é agente de viagens e deseja conhecer lugares exóticos, enquanto Hank só pensa em comprar uma casa espaçosa. A produção estreou nos festivais de Roterdã, Toronto e Berlim. No Oscar, foi indicado por suas músicas poderosas.

Cena do filme “O Fundo do Coração” Cena do filme “O Fundo do Coração”

A Pé Ele Não Vai Longe

Direção de Gus Van Sant. Com Joaquin Phoenix, Jonah Hill e Rooney Mara. Na Amazon Prime Video

Após o sucesso de “Milk”, Gus Van Sant dirigiu alguns filmes pouco queridos pela crítica e que passaram despercebidos pelo público, mas o diretor retomou a boa forma no biográfico “A Pé Ele Não Vai Longe”. A comédia dramática conta a história real de John Callahan, um homem que, após ficar paralítico, começa a desenhar cartoons e charges e faz novos amigos em um grupo de apoio para viciados. Joaquin Phoenix traz uma de suas melhores atuações como Callahan e conta com o apoio essencial de Rooney Mara (Annu) e Jonah Hill (Donny). Van Sant também aproveita de sua carreira como diretor de videoclips para convidar algumas estrelas para o filme, como Beth Ditto e Kim Gordon. Udo Kier também dá as caras na película.

Cena do filme “A Pé Ele Não Vai Tão Longe” Cena do filme “A Pé Ele Não Vai Tão Longe”

Ponto Cego

Direção de Carlos López Estrada. Com Daveed Diggs, Rafael Casal e Janina Gavankar. No Google Play Filmes

O diretor da nova geração López Estrada traz em “Blindspotting” uma história curiosa sobre a amizade entre brancos e negros e como questões como dinheiro e preconceito entram na equação. Daveed Diggs é Collin, que está em liberdade condicional e precisa trabalhar e se manter fora de problemas se quiser cumprir com a lei. A única questão é que seu amigo Miles (Rafael Casal), branco e loiro, não está muito disposto a colaborar.