Carência? Este app de paquera cresceu 70% durante a pandemia

Com as medidas de isolamento impostas pela pandemia de coronavírus, muitos setores da economia foram impactados negativamente. Mas este não parece ser o caso dos apps de relacionamento. Segundo o Par Perfeito, que pertence ao Match Group LatAm e é a maior plataforma de relacionamento online do Brasil, com assinaturas que variam de 50 a 319 reais, após meses de confinamento, os solteiros estão mais dispostos a encontrar um par do que antes.

Desde o início da pandemia no país, a plataforma viu seu número de usuários crescer 70%, indo 30 milhões. Por mês, uma média de 500.000 novos usuários se cadastram no site ou app. A pesquisa realizada pelo Par Perfeito na primeira semana de junho ouviu 1.200 pessoas e descobriu que, para 58%, o período de isolamento despertou mais interesse em encontrar um parceiro.

A pesquisa também revelou que os solteiros estão dando mais importância para as chamadas por vídeo. 65% disseram que o isolamento intensificou esse tipo de contato com familiares e amigos. 71% dos entrevistados também adotaram as conversas em vídeo na paquera, e consideram utilizar o vídeo antes de marcar um encontro presencial mesmo em um cenário pós-covid.

“Os resultados da pesquisa mostram que a quarentena mudou o comportamento dos solteiros, já que a necessidade de distanciamento social afetou todas as relações. Vimos que o processo de conhecer novas pessoas por meio de apps de relacionamento ganhou uma nova etapa: as chamadas de vídeo para aprimorar a experiência. Assim, para o Dia dos Namorados, habilitamos a função Vídeo Date no Par Perfeito, recurso que pode ser usado gratuitamente após os usuários formarem um par dentro do app e iniciarem a troca mútua de mensagens”, disse Mariana Frensel, Diretora de Marketing do Match Group LatAm.

Outro dado que chamou a atenção é que 70% dos entrevistados responderam que gostariam de passar o Dia dos Namorados acompanhados. 59% dos solteiros disseram estão procurando por algo sério, 20% querem uma companhia sem rótulo, 9% desejam se casar, 8% buscam por sexo e 3% estão no app apenas para flertar.