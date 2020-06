A rivalidade entre as irmãs Kardashian acaba de ganhar um novo capítulo. Depois de a Forbes ter dito que a irmã mais nova do clã, Kylie Jenner, inflou os resultados de sua empresa para dizer que era bilionária, o marido de Kim Kardashian West, Kanye West, veio à público parabenizar a esposa por ser a mais nova bilionária dos Estados Unidos.

No Twitter, o rapper escreveu que está muito orgulhoso por sua esposa Kim Kardashian West ter oficialmente se tornado bilionária.

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire

You’ve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family

So blessed this is still life

So I made you this still life

We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah

— ye (@kanyewest) June 30, 2020