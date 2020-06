Apostar em celebridades dá resultado? Para a Coty, a expectativa é que sim. A gigante de cosméticos vai fechar a aquisição de 20% da KKW, marca de beleza de Kim Kardashian, por 200 milhões de dólares. As informações são do site do Financial Times.

Ainda segundo a reportagem, com a transação, a KKW passa a ter valor estimado de 1 bilhão de dólares. E, mais tarde, a Coty terá a opção de fazer uma nova proposta e aumentar a fatia que tem na companhia de Kim Kardashian.

Kardashian, que faz muito sucesso em um reality show sobre sua família, é uma das celebridades mais famosas do Instagram, com mais de 175 milhões de seguidores. Dessa maneira, não é uma surpresa que, de acordo com fontes do Financial Times, a estratégia da Coty é apostar justamente em campanhas de marketing bastante agressivas pela rede social junto com uma plataforma de venda direto ao cliente. Hoje, muitas marcas têm como principal modelo de negócios vendas via lojas de departamento.

Entre os principais produtos da KKW estão batom, base e sombra e, em breve, a companhia deve entrar no ramo de produtos de cuidados para a pele.

E essa não é a primeira vez que a Coty decide fazer negócio com as Kardashian. No ano passado, a companhia anunciou a compra de 51% das ações da empresa de Kylie Jenner, irmã mais nova de Kim Kardashian. Mas agora a Coty preferiu ser mais cautelosa no valor investido.

Investir nas celebridades tem sido a estratégia da JAB Holdings, principal acionista da Coty, para tentar recuperar seus negócios. Neste ano, suas ações já caíram 62%.