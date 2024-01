X1 Brazil define os melhores da temporada de 2023 em noite de gala

A X1 Brazil celebra a incrível temporada 2023 com o seu primeiro “The Best”, uma grande festa que premiará 12 categorias da modalidade do X1, como melhor jogador, melhor goleiro e gol mais bonito.

A cerimônia acontecerá para cerca de 400 convidados e será transmitida nas redes sociais da X1 Brazil e no YouTube, ao vivo, na próxima terça-feira, 23, a partir das 19h, direto do Teatro Beberibe, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Recife.

A noite de premiações será conduzida pelo influenciador Ney Silva, pioneiro na modalidade, e Baba Marcos, o Bruce Buffer brasileiro, voz da X1 Brazil em todas as arenas. Os fãs já podem eleger seus preferidos nas categorias “Gol do Ano”, “Defesa do Ano”, “Jogo do Ano”, “Golden Boy” (revelação) e “Craque da Galera”. A eleição vai até sexta-feira, 19, e os votos podem ser registrados através de link disponível no Instagram da X1 Brazil.

Os principais reconhecimentos da noite serão a “Bola de Ouro” e “Luva de Ouro”, entregues para o melhor jogador do ano e melhor goleiro do ano, respectivamente, eleitos por uma comissão composta por integrantes da organização, gestores de equipes, treinadores, jornalistas e influenciadores. As mulheres também terão seu espaço, com a eleição da “Bola de Ouro” e da “Luva de Ouro”, com três fortes concorrentes em cada categoria.

“O ano de 2023 consolidou o X1 como a modalidade que mais cresce no país do futebol. Nada melhor que celebrar essa evolução coroando os melhores da temporada. Tenho certeza de que será uma noite linda, de muita emoção. E temos convicção de que em 2024 veremos ainda mais”, prevê Davi Oliveira, gerente de projetos da X1 Brazil.

Bololô, que faleceu em novembro do ano passado, em um acidente de carro, será homenageado mais uma vez e cede seu nome ao prêmio “Gol do Ano”. Ele também concorre à “Bola de Ouro”, ao lado de Etinho e Paçoca, ao “Craque da Galera” e ao “Jogo do Ano”, por conta de seu duelo com LaBoba.

Confira os finalistas de cada categoria: