X1 Brazil, maior evento da modalidade no país chega a São Paulo com grande duelo; veja onde assistir

A X1 Brazil vem conquistando cada pedacinho do país e agora desembarca pela primeira vez em São Paulo, nesta sexta-feira, 20,. No início da semana, a maior organização da modalidade esteve no Rio de Janeiro, onde Etinho defendeu seu cinturão diante de Paçoca, no Morro do Vidigal.

Agora, um confronto de dois gigantes da modalidade promete agitar o espaço onde fica o estádio do Nacional, na Barra Funda, Zona Oeste da capital paulista. Bolt, que já deteve o objeto de desejo de todos os jogadores de X1, tenta iniciar uma nova arrancada, mas terá pela frente o perigoso L7.

“Estou muito feliz com a X1 Brazil chegando em São Paulo, a minha cidade. Vou jogar próximo dos meus familiares e perto da minha torcida. Com toda a certeza vai fazer a diferença”, destaca Bolt, que nasceu e treina na Vila Curuçá, Zona Leste de São Paulo.

O jogador da casa, hoje com 29 anos, já chegou a defender o São Paulo Futebol Clube no futsal, mas viu que seu melhor caminho era o X1 e passou a se dedicar exclusivamente à modalidade. Conquistou o cinturão diante de Coringa, uma grande referência do novo esporte, mas não foi capaz de defendê-lo contra Brasil, lesionando-se no decorrer do confronto.

O objetivo agora é claro: trazer de volta o cinturão para o Sudeste em 2024. Para isso, é fundamental um triunfo contra L7, tarefa que não será simples.

“Tenho um adversário forte, que tem como grande arma o drible com a bola parada. Mas estou focado, voltando firme e muito bem. Meu objetivo é recuperar o cinturão, mas sei que tenho que ir um passo por vez”, projeta Bolt.

A X1 Brazil une duas paixões nacionais: o futebol e o MMA. Nos moldes do UFC, os jogadores e seus respectivos goleiros buscam o cinturão, entram com suas próprias músicas, possuem eventos somente para as encaradas e as provocações acontecem com maior frequência. O jogo dentro de campo também é mais pegado, com a arbitragem permitindo maior contato físico e não dando qualquer faltinha.

As partidas têm dois tempos de 15 minutos e o empate é decidido nos tiros de shootout. A estrutura disponibiliza até o VAR para lances polêmicos, com os dois lados tendo direito a desafios.

“Estamos felizes com o rápido poder de expansão da modalidade em novas praças e, agora, teremos mais um grande evento estratégico, em São Paulo. A cada edição temos uma resposta fantástica do torcedor, que já abraçou a modalidade e segue seus jogadores favoritos”, afirma Davi Oliveira, Gerente de Projetos da X1 Brazil, que alcançou 400 mil seguidores em sua conta no Instagram nesta semana.

O card ainda conta com outros duelos interessantes. Nego Biza encara Marivanio, Berô Paraíba joga com Jonatas, e Lucas Bê tenta parar Ramon Iceman. Patrocinado pelo Esportes da Sorte, Paybrokers, Tim, Onabet, Ifood e Ciee, o evento distribuirá R$ 90 mil em bonificações.

A X1 Brazil transmite tudo ao vivo no seu canal do Youtube e também no instagram, através do perfil oficial da organização e do principal influenciador da modalidade, Ney Silva.

X1 no Vidigal

Na última segunda-feira, a X1 Brazil esteve no Morro do Vidigal, com a gigante disputa de cinturão entre Etinho e Paçoca. O duelo terminou em 3 a 3, com o atual campeão, de Pernambuco, defendendo o cinturão nos shootouts. Etinho foi o primeiro jogador a conseguir manter o objeto de desejo da organização.

Na penúltima partida da noite, Bololô construiu um sólido argumento para ser um dos próximos desafiantes ao título. Não tomou conhecimento de Matheus Paquetá e aplicou uma goleada por 7 a 3. O irmão do meia do West Ham e da Seleção Brasileira acabou de vencer um torneio internacional na cidade de Puebla, no México.

No primeiro embate, Kaká e Ombra terminaram empatados em 1 a 1, com o primeiro não podendo seguir devido a uma lesão. Ainda foi feito um Jogo das Estrelas, entre o pioneiro da modalidade Ney Silva e o carioca Pedra Maluco. O anfitrião venceu por 5 a 2.

“Fizemos um evento pioneiro no RJ, com uma estrutura de alta qualidade, em uma comunidade turística e deixamos um legado social, movimentando a economia e contemplando a comunidade com reformas estruturais. O nosso projeto visitou várias capitais do país e tem sido um sucesso sempre por onde passa”, complementa Davi Oliveira.