Copinha: Cruzeiro bate São Paulo e conquista bicampeonato após 19 anos

O Cruzeiro é o campeão da 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em final disputada neste domingo, 25, no Estádio do Pacaembu, as "Crias da Toca" derrotaram o São Paulo por 2 a 1, e faturaram o segundo título da história no torneio.

A conquista veio de forma invicta, coroando uma trajetória de domínio absoluto da equipe mineira do início ao fim da competição.

O placar foi aberto logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Baptistella, William aproveitou falha da marcação tricolor e cabeceou firme para as redes. O São Paulo, atual campeão de 2025, buscou a reação e conseguiu o empate nos acréscimos da etapa inicial, aos 47 minutos, com Isac completando assistência de Gustavo Santana após novo escanteio.

O fator reserva e a tecnologia

No segundo tempo, a estrela do técnico Mairon César brilhou. Aos 17 minutos, ele promoveu a entrada de Gustavinho no lugar de William. Apenas 11 minutos depois, o camisa 7 arriscou de longa distância; a bola acertou a trave, rebateu nas costas do goleiro João Pedro e entrou. O gol garantiu o 2 a 1 e o troféu para Minas Gerais.

O confronto ainda teve contornos dramáticos aos 31 minutos, quando o árbitro assinalou pênalti para o São Paulo após falta de Kaiquy Luiz. No entanto, após revisão do VAR, a infração foi corrigida para fora da área, permitindo que o Cruzeiro administrasse o resultado até o apito final.

Números de campeão

A campanha do Cruzeiro foi impecável. Em 22 dias de torneio, o time marcou 22 gols e sofreu apenas cinco. O caminho até o título incluiu a liderança do Grupo 13 e vitórias eliminatórias contra rivais de peso como Santos, Ponte Preta e Grêmio.

Com este resultado, o Cruzeiro agora soma dois títulos da Copinha, igualando-se a clubes como Palmeiras e Portuguesa. O São Paulo permanece com cinco conquistas, enquanto o Corinthians segue como o maior vencedor histórico, com 11 taças.