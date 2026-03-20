Bournemouth x Manchester United: onde assistir e horário da partida

Bournemouth e Manchester United se enfrentam pela Premier League no Vitality Stadium, em Bournemouth, em confronto válido pela reta final da competição. O jogo acontece nesta sexta-feira, 20, com início às 16h (de Brasília).

Como chega o Bournemouth para enfrentar o Manchester United

O Bournemouth chega em um momento de consistência, mesmo sem uma sequência pesada de vitórias. O time de Andoni Iraola está há 10 jogos sem perder na Premier League, a maior série invicta em andamento na competição. O problema é que essa arrancada veio acompanhada de empates em excesso: a equipe soma quatro igualdades seguidas, incluindo o 0 a 0 com o Burnley na rodada passada.

Como chega o Manchester United

O Manchester United entra em campo após uma vitória importante por 3 a 1 sobre o Aston Villa. O resultado foi relevante porque abriu vantagem sobre um concorrente direto e manteve a equipe na terceira colocação da Premier League, agora com 54 pontos em 30 jogos. O triunfo também reforçou a boa fase sob Michael Carrick, já que o clube chega ao duelo depois de perder apenas uma de suas últimas nove partidas de liga sob o atual comando.

No último jogo, Casemiro abriu o placar de cabeça após escanteio cobrado por Bruno Fernandes, Ross Barkley empatou para o Villa, Matheus Cunha recolocou o United em vantagem e Benjamin Sesko saiu do banco para fechar o 3 a 1. A atuação de Bruno foi outro destaque: ele chegou a 16 assistências na Premier League e ultrapassou David Beckham como o jogador do United com mais passes para gol em uma única edição do torneio.

Onde assistir Bournemouth x Manchester United ao vivo pela Premier League

O jogo entre Bournemouth e Manchester United terá transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN e pelo Disney+.