Quanto foi o jogo da Espanha contra a Arábia Saudita hoje?

A Espanha conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 com uma goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, neste domingo, 21, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Com domínio do início ao fim da partida, a Seleção Espanhola chegou a 4 pontos e assumiu a liderança do Grupo H.

O confronto era decisivo para as duas Seleções, que haviam empatado na rodada de abertura e buscavam a primeira vitória na competição.

Espanha abre o placar ainda no início

Lamine Yamal abriu o placar aos 10 minutos, marcando seu primeiro gol em Copas do Mundo. A vantagem foi ampliada por Mikel Oyarzabal, que balançou as redes duas vezes, aos 21 e aos 24 minutos, consolidando a superioridade espanhola ainda na primeira etapa.

A Espanha dominou o primeiro tempo, ainda que tenha desperdiçado chances de aumentar a goleada. A equipe comandada por Luis de la Fuente finalizou 17 vezes contra apenas duas da Arábia Saudita na etapa inicial.

Pensando nos próximos compromissos da competição, Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal, não voltaram para o segundo tempo. Mesmo assim, a Espanha seguiu no controle da partida e fechou o placar com um gol contra de Hassan Al-Tambakti, aos 49 minutos.

Houve ainda tempo para Ferrán Torres marcar nos acréscimos, ao completar cruzamento de Pedro Porro, mas o lance foi anulado por impedimento pela arbitragem comandada pelo brasileiro Raphael Claus.

Com a vitória, a Seleção Espanhola encaminha sua classificação à fase de mata-mata da Copa do Mundo.

Próximos compromissos do grupo

A Espanha volta a campo na próxima sexta-feira, 26, às 21h (de Brasília), contra o Uruguai, em busca da liderança do Grupo H. No mesmo dia e horário, a Arábia Saudita enfrenta Cabo Verde, ainda em busca de uma vaga na próxima fase do torneio.