Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quanto foi o jogo da Espanha contra a Arábia Saudita hoje?

Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal marcaram os gols espanhóis ainda na primeira etapa da partida

Espanha goleia Arábia Saudita e assume a liderança do Grupo H (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Espanha goleia Arábia Saudita e assume a liderança do Grupo H (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 21 de junho de 2026 às 15h16.

A Espanha conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 com uma goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, neste domingo, 21, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Com domínio do início ao fim da partida, a Seleção Espanhola chegou a 4 pontos e assumiu a liderança do Grupo H.

O confronto era decisivo para as duas Seleções, que haviam empatado na rodada de abertura e buscavam a primeira vitória na competição.

Espanha abre o placar ainda no início

Lamine Yamal abriu o placar aos 10 minutos, marcando seu primeiro gol em Copas do Mundo. A vantagem foi ampliada por Mikel Oyarzabal, que balançou as redes duas vezes, aos 21 e aos 24 minutos, consolidando a superioridade espanhola ainda na primeira etapa.

A Espanha dominou o primeiro tempo, ainda que tenha desperdiçado chances de aumentar a goleada. A equipe comandada por Luis de la Fuente finalizou 17 vezes contra apenas duas da Arábia Saudita na etapa inicial.

Pensando nos próximos compromissos da competição, Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal, não voltaram para o segundo tempo. Mesmo assim, a Espanha seguiu no controle da partida e fechou o placar com um gol contra de Hassan Al-Tambakti, aos 49 minutos.

Houve ainda tempo para Ferrán Torres marcar nos acréscimos, ao completar cruzamento de Pedro Porro, mas o lance foi anulado por impedimento pela arbitragem comandada pelo brasileiro Raphael Claus.

Com a vitória, a Seleção Espanhola encaminha sua classificação à fase de mata-mata da Copa do Mundo.

Próximos compromissos do grupo

A Espanha volta a campo na próxima sexta-feira, 26, às 21h (de Brasília), contra o Uruguai, em busca da liderança do Grupo H. No mesmo dia e horário, a Arábia Saudita enfrenta Cabo Verde, ainda em busca de uma vaga na próxima fase do torneio.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoEspanhaArábia Saudita

Mais de Esporte

Brasil treina para jogo decisivo enquanto oito titulares estão fora de campo

CazéTV ganha 5,5 milhões de inscritos em dez dias de Copa do Mundo

Com Espanha x Arábia Saudita, CazéTV bate 34 milhões de inscritos no YouTube

Rebeca Andrade é campeã do salto no Pan-Americano do Rio

Mais na Exame

Mundo

Embaixador dos EUA em Israel diz que Irã precisa interromper apoio a Hezbollah e Hamas

Esporte

Brasil treina para jogo decisivo enquanto oito titulares estão fora de campo

Inteligência Artificial

O que é o Cursor, editor de código que a SpaceX comprou por US$ 60 bilhões

Mercados

Por que ARK, de Cathie Wood, comprou US$ 500 milhões em ações da SpaceX