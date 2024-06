Vasco x São Paulo: onde assistir e horário pelo Brasileirão

Neste sábado, 22, às 21h30, o Vasco enfrenta o São Paulo no Estádio São Januário pela 11ª rodada do Brasileirão. O time paulista enfrentará um desfalque importante no meio-campo após Alisson receber o terceiro amarelo na partida contra o Cuiabá.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco x São Paulo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 21h30, entre Vasco e São Paulo terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

