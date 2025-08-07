Esporte

Vasco x CSA: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Partida entre Vasco e CSA é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14h39.

O Vasco recebe o CSA nesta quinta-feira, 7, às 20h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

No jogo de ida, em Maceió, o confronto terminou em empate sem gols. Portanto, quem vencer avança para as quartas de final. Se houver novo empate, a decisão será nos pênaltis.

O Vasco vem de uma fase difícil na temporada, com sete jogos sem vencer e ocupando a zona de rebaixamento do Brasileirão. Uma classificação nesta quinta-feira seria crucial para aliviar a pressão sobre o time e o técnico Fernando Diniz, que segue com o respaldo da diretoria, mas precisa de resultados. Para esse jogo, o Vasco não poderá contar com o zagueiro João Victor, suspenso.

Por outro lado, o CSA tem a Série C como prioridade na temporada, mas o técnico Márcio Fernandes não poupou jogadores e escalou força máxima para o duelo. Motivado pela vitória sobre o Botafogo-PB no último sábado, o time alagoano chega confiante ao Rio de Janeiro, sabendo da importância histórica de uma classificação para as quartas de final.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco x CSA hoje pela Copa do Brasil?

A partida entre Vasco e CSA será transmitida ao vivo pelo Sportv e Premiere, às 20h.

Como assistir online o jogo do Vasco x CSA?

Você pode assistir à partida online pelo Premiere Play e Globoplay.

Prováveis escalações do Vasco x CSA

  • Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Freitas, Maurício Lemos, Lucas Piton, Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
  • CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Gustavo Nicola, Camacho, Silas e Luciano Naninho; Guilherme Cachoeira e Tiago Marques. Técnico: Márcio Fernandes.
